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≡ В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45787
В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 16:30
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В Костанае уже определены пять площадок для сноса ветхого и аварийного жилья для улучшения и эффективного использования городских территорий. На их месте появятся дома выше 18 этажей, сейчас в городе таких строений нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20707
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 16:30
#1
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Снесут все пятиэтажки по центру..
Хорошо ли это или плохо..
У моей пятины на Фараби 45 стена 70 сантиметров, даже оконщики, когда ставили окна, удивлялись, какой широкий подоконник..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1297
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 17:01
#2
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Да что мелочиться 18, сразу 38 давай. И парковку поменьше чтобы все окрестные улицы были заняты.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5696
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 17:08
#3
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Зачем что-то сносить? Пусть развивают окраины, новые микрорайоны создают, новые улицы , школы и магазины. Земли навалом, пустыри разным хламом заваливают, лучше уж многоэтажки строят. Говорили , что новый аким любит высотки. А что , может лифты строить начнут, или уже есть?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
974
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 18:06
#4
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Парковок нет, мест в садиках и школах тоже, нагрузка на сети водо, тепло, электроснабжения вырастит, но зато новый аким успеет свое любимое занятие- строительство высоток внедрить.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
596
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 18:42
#5
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Чувствуется, что скоро в Кустанае начнутся "весёлые" времена...
Степь у нас закончилась, места нету, надо лес из высоток создавать. Чтобы соседи вместо солнца друг на друга смотрели и по утрам и вечерам выясняли отношения из-за стоянки.
Про воду, канализацию и отопление вообще страшно думать...
При наших "специалистах"...
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4322
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 18:45
#6
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А может, сначала школы, детсады и больницы?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3468
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 20:16
#7
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Цены на эти земельные участки взлетят вверх: - смутно подозревая что там живут родственники акимов и их приближённых или что то в этом роде.
По этому принципу наверное определяли участки под снос и строительства многоэтажек.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1005
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 22:18
#8
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Кто проанализировал, насколько целесообразно такое строительство? Я сомневаюсь , что есть такие выкладки, обоснование такого решения. Аким области придумал, тут же управление строительства взяло под козырёк. Как говаривал советский журнал " Крокодил", очередное головотяпство
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20707
В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 22:27
#9
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Это я на 9м этаже..
А если вокруг будут 18ти этажки, вида уже не будет..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25588
В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 22:31
#10
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Цитата:
111:
вида уже не будет..

Куптшь квартиру, на 18 этаже... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20707
В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 22:41
#11
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Цитата:
drakon:
Куптшь квартиру, на 18 этаже...

Если только вот эту трехэтажку признают аварийной и снесут, ну или лучше пусть признают аварийной мою девятину.
Тогда конечно согласен..
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
974
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 21.12.22 - 00:34
#12
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Даешь Нью-Васюки!
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