Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья

Отправлено: - 20:16

Цены на эти земельные участки взлетят вверх: - смутно подозревая что там живут родственники акимов и их приближённых или что то в этом роде.

По этому принципу наверное определяли участки под снос и строительства многоэтажек.