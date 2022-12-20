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В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45787
В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 16:30
В Костанае уже определены пять площадок для сноса ветхого и аварийного жилья для улучшения и эффективного использования городских территорий. На их месте появятся дома выше 18 этажей, сейчас в городе таких строений нет.
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Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 16:30
Снесут все пятиэтажки по центру..
Хорошо ли это или плохо..
У моей пятины на Фараби 45 стена 70 сантиметров, даже оконщики, когда ставили окна, удивлялись, какой широкий подоконник..
Хорошо ли это или плохо..
У моей пятины на Фараби 45 стена 70 сантиметров, даже оконщики, когда ставили окна, удивлялись, какой широкий подоконник..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1297
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 17:01
Да что мелочиться 18, сразу 38 давай. И парковку поменьше чтобы все окрестные улицы были заняты.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5696
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 17:08
Зачем что-то сносить? Пусть развивают окраины, новые микрорайоны создают, новые улицы , школы и магазины. Земли навалом, пустыри разным хламом заваливают, лучше уж многоэтажки строят. Говорили , что новый аким любит высотки. А что , может лифты строить начнут, или уже есть?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 974
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 18:06
Парковок нет, мест в садиках и школах тоже, нагрузка на сети водо, тепло, электроснабжения вырастит, но зато новый аким успеет свое любимое занятие- строительство высоток внедрить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 596
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 18:42
Чувствуется, что скоро в Кустанае начнутся "весёлые" времена...
Степь у нас закончилась, места нету, надо лес из высоток создавать. Чтобы соседи вместо солнца друг на друга смотрели и по утрам и вечерам выясняли отношения из-за стоянки.
Про воду, канализацию и отопление вообще страшно думать...
При наших "специалистах"...
Степь у нас закончилась, места нету, надо лес из высоток создавать. Чтобы соседи вместо солнца друг на друга смотрели и по утрам и вечерам выясняли отношения из-за стоянки.
Про воду, канализацию и отопление вообще страшно думать...
При наших "специалистах"...
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4322
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 18:45
А может, сначала школы, детсады и больницы?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3468
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 20:16
Цены на эти земельные участки взлетят вверх: - смутно подозревая что там живут родственники акимов и их приближённых или что то в этом роде.
По этому принципу наверное определяли участки под снос и строительства многоэтажек.
По этому принципу наверное определяли участки под снос и строительства многоэтажек.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1005
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 22:18
Кто проанализировал, насколько целесообразно такое строительство? Я сомневаюсь , что есть такие выкладки, обоснование такого решения. Аким области придумал, тут же управление строительства взяло под козырёк. Как говаривал советский журнал " Крокодил", очередное головотяпство
В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 22:27
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25588
В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 22:31
Цитата:
Куптшь квартиру, на 18 этаже...
111:
вида уже не будет..
вида уже не будет..
Куптшь квартиру, на 18 этаже...
В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 22:41
Цитата:
Если только вот эту трехэтажку признают аварийной и снесут, ну или лучше пусть признают аварийной мою девятину.
Тогда конечно согласен..
drakon:
Куптшь квартиру, на 18 этаже...
Куптшь квартиру, на 18 этаже...
Если только вот эту трехэтажку признают аварийной и снесут, ну или лучше пусть признают аварийной мою девятину.
Тогда конечно согласен..
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 974
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 21.12.22 - 00:34
Даешь Нью-Васюки!
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