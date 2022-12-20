Отправлено: - 22:12

сайлау курманов:

обернуть стекловатой трубы было бы дешевле и порывы исключить.

Цитата:Стекловата не поможет, она тоже водой напитывается. Есть решения, но они достаточно дорогостоящие, хотя как дорогостоящие, всё равно было бы дешевле, чем постоянно латать дыры. Проблема в том , что обосновать дорогостоящие материалы сейчас практически невозможно, сразу антикор включится, общественность крик поднимет.И ещё абсолютно отсутствует предварительный анализ, это не только по ЖКХ, но и в целом по строительству. Что уже сделано в новостройках,какие проблемы с паркингом для автомобилей, проблема выезда с Северо-Запада( включая Юбилейный, Алтын Арман и Береке), критического анализа никто не сделал и не собирается, дома растут примерно с такими же проблемами, будем решать только когда дойдёт до коллапса