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≡ Грунтовые воды стали причиной отключения 30 домов от тепла в Костанае - КТЭК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45787
Грунтовые воды стали причиной отключения 30 домов от тепла в Костанае - КТЭК
Отправлено: 20.12.22 - 16:16
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От отопления временно отключили 30 жилых домов, школа и здание аэропорта. При этом в КТЭК уверяют, что в домах пока сохраняется тепло "в пределах нормы" на уровне +18 градусов. Занятия в школе не прекращались. Дома от отопления отключили в 11:30, над устранением порыва работают две бригады.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5696
Re: Грунтовые воды стали причиной отключения 30 домов от тепла в...
Отправлено: 20.12.22 - 16:16
#1
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Вот что значит нет грамотных специалистов. Раз грунтовые воды почти рядом, могли бы трассу проложить поверхностно, чем рыть канаву, обернуть стекловатой трубы было бы дешевле и порывы исключить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20707
Re: Грунтовые воды стали причиной отключения 30 домов от тепла в...
Отправлено: 20.12.22 - 16:40
#2
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Надо премией Дарвина наградить тех, кто придумал там строить городок, ну и тех, кто там покупает соответственно..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8918
Re: Грунтовые воды стали причиной отключения 30 домов от тепла в...
Отправлено: 20.12.22 - 16:54
#3
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Цитата:
без тепла остались аэропорт

Тю, а шо там было тепло? Намедни писали, люди замерзали.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1297
Re: Грунтовые воды стали причиной отключения 30 домов от тепла в...
Отправлено: 20.12.22 - 17:09
#4
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Ещё 1 миллиард. Потом опять раскопки будут, заделают хреново, ямы. Потом опять какие-нибудь гумусы и воды найдутся. Короче не могут у нас делать ничего.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
972
Re: Грунтовые воды стали причиной отключения 30 домов от тепла в...
Отправлено: 20.12.22 - 18:58
#5
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вот и делайте за свой счет, "знали они"
те, кто им выдаст лярд, значит, тоже в "доле".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1005
Re: Грунтовые воды стали причиной отключения 30 домов от тепла в...
Отправлено: 20.12.22 - 22:12
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
обернуть стекловатой трубы было бы дешевле и порывы исключить.

Стекловата не поможет, она тоже водой напитывается. Есть решения, но они достаточно дорогостоящие, хотя как дорогостоящие, всё равно было бы дешевле, чем постоянно латать дыры. Проблема в том , что обосновать дорогостоящие материалы сейчас практически невозможно, сразу антикор включится, общественность крик поднимет.
И ещё абсолютно отсутствует предварительный анализ, это не только по ЖКХ, но и в целом по строительству. Что уже сделано в новостройках,какие проблемы с паркингом для автомобилей, проблема выезда с Северо-Запада( включая Юбилейный, Алтын Арман и Береке), критического анализа никто не сделал и не собирается, дома растут примерно с такими же проблемами, будем решать только когда дойдёт до коллапса
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