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≡ Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек в груди
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45787
Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек в груди
Отправлено: 20.12.22 - 16:17
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Занимаясь выборными процессами, набрёл на сайте акимата Костаная на протокол собрания акима Жундубаева с горожанами от 27 июля 2022 года, и что я увидел - что меня, 10 минут распинавшегося с планом об улучшении качества жизни жителей Костаная, даже не внесли в список выступавших.
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M
§ Mars
(Пользователи)
Регистрация:
13.09.22
Сообщений:
4
Re: Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек...
Отправлено: 20.12.22 - 16:17
#1
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Странные чувства у меня возникают, когда я вижу или слышу этот странный персонаж по имени Ильяс. То учит Архимеда жить, то даёт наставления другим...говорящий с ветром?
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p
§ petr_yan
(Пользователи)
Регистрация:
17.10.22
Сообщений:
2
Re: Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек...
Отправлено: 20.12.22 - 20:48
#2
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На какую х**ню я потратил своё время, читая это
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1005
Re: Не ходи к нему на встречу не ходи, у него гранитный камушек...
Отправлено: 20.12.22 - 21:57
#3
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А мне нравится аким города, в отличие от областного акима. Ещё бы дать ему полную волю. Он в меру молод, энергичен, а самое главное у него есть какие то идеи, мысли. а не так, чтобы и начать сразу экономить. Не могу , желчь из меня так и прёт. Сегодня смотрел выступление министра Ускенбаева по поводу ЖКХ, даже не слушал о чём он говорит, наверняка какие то правильные вещи, как говорил вчера и позавчера. Поймал себя на мысли, гнать надо этих толстомордых , пузатых казахов, я сам казах, если, что. Что они показали за 30 лет говорильни, теперь говорят, что все всё знали про состояние энергетики в Казахстане, но для начальства в отчётах писали только хорошее, а что начальство живёт в безвоздушном пространстве? Не на этой земле, не в этом городе?
Мамин провёл реформу КТЖ, так что стал одним из богатейших людей в республике, а люди в поездах замерзают. И таких примеров множество, теперь мы торжествуем, одержали локальную победу над гранитными бордюрами, а может это было бы и неплохо. Просто аким города должен быть хозяином, сказал надо бордюры, значит сделали. Если не получилось, в результате его таких и всяких других разных решений горожане стали жить хуже, тогда должен поплатиться должностью. И не должен ему аким области указывать, аким области в городе квартирант, снимает в аренду офис, а полноправный хозяин должен быть городской глава. И тут возникает вопрос выборности и самостоятельности местного самоуправления. И просьба к телевидению, не показывать больше по телевизору лица членов правительства и областных акимов. Пусть сначала в фитнесс зале позанимаются, а ещё лучше научатся разговаривать по существу
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