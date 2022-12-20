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≡ Мужчина на "жигулях" врезался в скорую помощь и скрылся с места ДТП в Аулиекольском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45787
Мужчина на "жигулях" врезался в скорую помощь и скрылся с места ДТП в Аулиекольском районе
Отправлено: 20.12.22 - 21:42
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- Мужчина за рулем "жигулей" 6-й модели не справился с управлением, машину занесло и она врезалась в спецмашину скорой помощи, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Удар пришёлся в бок.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11833
Re: Мужчина на "жигулях" врезался в скорую помощь и...
Отправлено: 20.12.22 - 21:42
#1
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Цитата:
Мужчина за рулем "жигулей" 6-й модели не справился с управлением,

Как я устал уже от них. Раньше жена ребёнка давала в дорогу, папа и дед меня брал с собой, а сегодня жена начитает всяких . И не даёт ребёнка. Боится.
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