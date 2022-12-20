Отправлено: - 21:42

Мужчина за рулем "жигулей" 6-й модели не справился с управлением,

Цитата:Как я устал уже от них. Раньше жена ребёнка давала в дорогу, папа и дед меня брал с собой, а сегодня жена начитает всяких . И не даёт ребёнка. Боится.