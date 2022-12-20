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Мужчина на "жигулях" врезался в скорую помощь и скрылся с места ДТП в Аулиекольском районе
Мужчина на "жигулях" врезался в скорую помощь и скрылся с места ДТП в Аулиекольском районе
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