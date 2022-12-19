Прогноз на 5 дней
ясно-19°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • С-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Слова министра Мусина о регистрации новой партии назвали "невольным искажением информации"
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45787
Слова министра Мусина о регистрации новой партии назвали "невольным искажением информации"
Отправлено: 19.12.22 - 17:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве юстиции прокомментировали слова министра Каната Мусина о регистрации политической партии Respublica. В ведомстве уточили, что оргкомитету партии 24 ноября было выдано подтверждение о поступлении уведомления о намерении создания политической партии.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
426
Re: Слова министра Мусина о регистрации новой партии назвали...
Отправлено: 19.12.22 - 17:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
несколько раз прочел и не понял. Есть такая партия или еще нет? То одно говорят, то другое.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1658
Re: Слова министра Мусина о регистрации новой партии назвали...
Отправлено: 19.12.22 - 17:37
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:

Партия есть, регистрации в юстиции нет.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5696
Re: Слова министра Мусина о регистрации новой партии назвали...
Отправлено: 19.12.22 - 19:31
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нафига нам столько партии? Говорят что экологию будут защищать, а чего тогда министерство и всякие активисты без дела что ли будут сидеть. Лучше бы все мелкие объединились в одну оппозицию и действительно делали бы дела , а то на деле как в басне Крылова получается
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3468
Re: Слова министра Мусина о регистрации новой партии назвали...
Отправлено: 19.12.22 - 20:27
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Нафига нам столько партии


Очевидно, кто то дальновидный и довольно молодого возраста и что немаловажно - при деньгах и организовывает такую партию, что бы в будущем ( Токаев через 7 лет уйдёт) через эту партию выдвинуться в Президенты - право выдвижения в Казахстане только у общественных организациях и партии.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25588
Слова министра Мусина о регистрации новой партии назвали "невольным искажением информации"
Отправлено: 19.12.22 - 20:40
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
через эту партию выдвинуться в Президенты -

Кого, назначит Токаев, тот и будет - Президентом... :lol: ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3468
Слова министра Мусина о регистрации новой партии назвали "невольным искажением информации"
Отправлено: 20.12.22 - 21:15
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
назначит Токаев, тот и будет


Ну, если натворит за семь лет косяков, то да. Что бы не копал.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS