Re: Слова министра Мусина о регистрации новой партии назвали...

Отправлено: - 19:31

Нафига нам столько партии? Говорят что экологию будут защищать, а чего тогда министерство и всякие активисты без дела что ли будут сидеть. Лучше бы все мелкие объединились в одну оппозицию и действительно делали бы дела , а то на деле как в басне Крылова получается