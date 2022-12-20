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≡ В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45785
В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 16:30
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В Костанае уже определены пять площадок для сноса ветхого и аварийного жилья для улучшения и эффективного использования городских территорий. На их месте появятся дома выше 18 этажей, сейчас в городе таких строений нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20704
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 16:30
#1
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Снесут все пятиэтажки по центру..
Хорошо ли это или плохо..
У моей пятины на Фараби 45 стена 70 сантиметров, даже оконщики, когда ставили окна, удивлялись, какой широкий подоконник..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1297
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 17:01
#2
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Да что мелочиться 18, сразу 38 давай. И парковку поменьше чтобы все окрестные улицы были заняты.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5695
Re: В Костанае определяют площадки для сноса ветхого жилья
Отправлено: 20.12.22 - 17:08
#3
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Зачем что-то сносить? Пусть развивают окраины, новые микрорайоны создают, новые улицы , школы и магазины. Земли навалом, пустыри разным хламом заваливают, лучше уж многоэтажки строят. Говорили , что новый аким любит высотки. А что , может лифты строить начнут, или уже есть?
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