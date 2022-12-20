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≡ "Это личная месть главы АФМ" - Журналист Михаил Козачков написал открытое письмо из ИВС. Что известно о его задержании?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45785
"Это личная месть главы АФМ" - Журналист Михаил Козачков написал открытое письмо из ИВС. Что известно о его задержании?
Отправлено: 20.12.22 - 15:41
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Козачков отвергает все обвинения со стороны Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и заявляет, что его дело - личная месть руководителя АФМ Жаната Элиманова за статьи о его супруге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20704
Re: "Это личная месть главы АФМ" - Журналист Михаил...
Отправлено: 20.12.22 - 15:41
#1
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Тоже подписываюсь, президент, подумай хорошо и не иди на поводу у старой власти..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13284
Re: "Это личная месть главы АФМ" - Журналист Михаил...
Отправлено: 20.12.22 - 15:50
#2
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Ну всё хорошо и всё складно
Бедный честный журналист и все хотят его подставить вокруг потомучто он пишет честно а все мошенники на него обижены
Я бы поверил в честность этого мишки -миллиончика (кликуха его давно уже)
Но одно покоя не даёт
Цитата:
А буквально в ноябре я познакомился с известным бизнесменом Гаджи Гаджиевым


Цитата:
Мы встретились и Гаджи Гаджиев через какое-то время заявил, что Элиманов Ж. хочет меня посадить и надо с этим что-то делать. Я тогда уточнил, с чем связаны претензии, и Гаджиев объяснил,



Зачем к честному,неподкупному журналисту расследователю котрый выводит на чистую воду различных махинаторов в дружбу набивается какой то бизнесмен Гаджиев который потом же ещё и сливает ему очень опасную инфу (бизнесмен откуда ее вообще взял?) как бы пытаясь предостеречь своего нового знакомого журналиста))
Что это за отношения у них такие быстрые
Интересно а журналист в ответ на такую инфу никакую услугу не оказал известному бизнесмену?)) Ведь по тексту понятно что они не друзья,не старые знакомые,просто нечайно познакомились и бизнесмен сразу же сливает важную информацию журналисту за какие коврижки?)
А это мы после узнаем как я думаю))

Вообщем даже журналистику в Казахстане умудрились опошлить
Из 4 власти сделали вторую древнейшую
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11832
"Это личная месть главы АФМ" - Журналист Михаил Козачков написал открытое письмо из ИВС. Что известно о его задержании?
Отправлено: 20.12.22 - 15:51
#3
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Цитата:
111:

Чего там писиешь?) куда призедент не должен идти?
Ждунов?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5695
Re: "Это личная месть главы АФМ" - Журналист Михаил...
Отправлено: 20.12.22 - 16:26
#4
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Мне кажется журналист хотел сказать или намекнуть, что эти пирамиды создаются теми кто их должен преследовать, иначе жена того самого стала жертвой мошенников, а за это ее муж обиделся.
Обидчик присылает бизнесмена чтобы тот как бы предупредил, но это делает удивлённые глаза
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