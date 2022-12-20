Отправлено: - 15:50

А буквально в ноябре я познакомился с известным бизнесменом Гаджи Гаджиевым

Мы встретились и Гаджи Гаджиев через какое-то время заявил, что Элиманов Ж. хочет меня посадить и надо с этим что-то делать. Я тогда уточнил, с чем связаны претензии, и Гаджиев объяснил,

Ну всё хорошо и всё складноБедный честный журналист и все хотят его подставить вокруг потомучто он пишет честно а все мошенники на него обиженыЯ бы поверил в честность этого мишки -миллиончика (кликуха его давно уже)Но одно покоя не даётЦитата:Цитата:Зачем к честному,неподкупному журналисту расследователю котрый выводит на чистую воду различных махинаторов в дружбу набивается какой то бизнесмен Гаджиев который потом же ещё и сливает ему очень опасную инфу (бизнесмен откуда ее вообще взял?) как бы пытаясь предостеречь своего нового знакомого журналиста))Что это за отношения у них такие быстрыеИнтересно а журналист в ответ на такую инфу никакую услугу не оказал известному бизнесмену?)) Ведь по тексту понятно что они не друзья,не старые знакомые,просто нечайно познакомились и бизнесмен сразу же сливает важную информацию журналисту за какие коврижки?)А это мы после узнаем как я думаю))Вообщем даже журналистику в Казахстане умудрились опошлитьИз 4 власти сделали вторую древнейшую