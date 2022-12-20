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Грунтовые воды стали причиной отключения 30 домов от тепла в Костанае - КТЭК
Грунтовые воды стали причиной отключения 30 домов от тепла в Костанае - КТЭК
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