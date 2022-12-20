Отправлено: - 16:16

От отопления временно отключили 30 жилых домов, школа и здание аэропорта. При этом в КТЭК уверяют, что в домах пока сохраняется тепло "в пределах нормы" на уровне +18 градусов. Занятия в школе не прекращались. Дома от отопления отключили в 11:30, над устранением порыва работают две бригады.