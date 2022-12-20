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21,9 млрд тенге на проект «Ауыл – Ел бесігі» выделили за 4 года в Костанайской области. На что потратили?
21,9 млрд тенге на проект «Ауыл – Ел бесігі» выделили за 4 года в Костанайской области. На что потратили?
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