Re: 21,9 млрд тенге на проект «Ауыл – Ел бесігі» выделили за 4...

Отправлено: - 16:09

Это всё хорошо, однако я никак не могу забыть. Нас около ста работников маслозавода пнули под зад, идите куда хотите. То же самое с работниками совхозов снабжавших нас сырьём. Кто подался строить Астану, взвалив на себя ипотеку на двадцать лет. Кто спился, кто фатерляйнд уехал. Теперь по прошествии тридцать лет вливают средства чтоб спасти деревню. Я вообще в шоке! А зачем ее губили чтобы опять потом спасать?

Тут что-то нечисто...