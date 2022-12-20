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≡ 21,9 млрд тенге на проект «Ауыл – Ел бесігі» выделили за 4 года в Костанайской области. На что потратили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45785
21,9 млрд тенге на проект «Ауыл – Ел бесігі» выделили за 4 года в Костанайской области. На что потратили?
Отправлено: 20.12.22 - 10:46
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Как отметила на брифинге в РСК руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам МУСАГАЗИНА, в первую очередь делают капитальные ремонты объектов социальной сферы.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
218
Re: 21,9 млрд тенге на проект «Ауыл – Ел бесігі» выделили за 4...
Отправлено: 20.12.22 - 10:46
#1
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В одном поселке школа, в другом водопровод, в третьем ФОК(что это?), в четвертом дорогу, в пятом котельную и т.д., но в среднем по району всё есть, неважно что между ними по 100 километров, главное бюджет освоен. Набирают же верных, почему мы требуем с них, как с умных.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3464
Re: 21,9 млрд тенге на проект «Ауыл – Ел бесігі» выделили за 4...
Отправлено: 20.12.22 - 11:57
#2
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Цитата:
Ильяс:
ФОК(что это?),


ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3464
Re: 21,9 млрд тенге на проект «Ауыл – Ел бесігі» выделили за 4...
Отправлено: 20.12.22 - 12:36
#3
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Цитата://У нас есть свой план, мы должны все 258 сел охватить.//

Чиновник, довольно высокого областного уровня- член областного акимата- не должен так говорить: - в остальных 259 "депрессивных" сёлах ( кстати "депрессивными" их сделал нынешний режим власти, при Советской власти и в начале Независимости они были с высоким потенциалом развития)- там тоже люди живут, наши люди-костанайцы и не их вина что КТО ТО довёл эти сёла до такого состояния.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5695
Re: 21,9 млрд тенге на проект «Ауыл – Ел бесігі» выделили за 4...
Отправлено: 20.12.22 - 16:09
#4
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Это всё хорошо, однако я никак не могу забыть. Нас около ста работников маслозавода пнули под зад, идите куда хотите. То же самое с работниками совхозов снабжавших нас сырьём. Кто подался строить Астану, взвалив на себя ипотеку на двадцать лет. Кто спился, кто фатерляйнд уехал. Теперь по прошествии тридцать лет вливают средства чтоб спасти деревню. Я вообще в шоке! А зачем ее губили чтобы опять потом спасать?
Тут что-то нечисто...
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