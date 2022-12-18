Отправлено: - 16:09

Vit:

Я не такой большой эксперт как вы, я простой человек. Скажите мне, вам не кажется что пока вы ловите блогеров, диванных экспертов, выдуманных ждунов- z.

Vit:

. В это время к нам незаметно с заднего двора совсем другие люди подкрались

Vit:

Январские события кто организовал, ждуны- z ?

Vit:

Или вот совсем недавно в Астане на иногурации президента кто беспорядки в городе пытался устроить?

Vit:

Диванные эксперты или опять эти ждуны-z?

Vit:

А ждуны это простые добрые люди которые хотят мира и жить спокойно. Которые не хотят национализма и тд.

Цитата:Я никого не ловил и не ловлюЦитата:Кто же это? ЦРУ,ми 6,Моссад?)Цитата:Нет местные олигархические кланы подержанные спецслужбамиБорьба за власть обыкновенная и они вроде не с заднего двора а открыто это делают Цитата:Ай это пацанва которым бюджета не хватило)Цитата:Проблема в том что кланы и политические группировки которые борЯтся за власть внутри страны имеют целью только получить креслоИ всёЭто понятная политическая борьбаА ждуны и зетники мечтают повторить тут судьбу Донбасса и преднестровьяОткрытые сепары которые ратуют за развал страны и прихода оккупационной армииТакие всегда вне законаВот и вся разница Цитата:А чего же они тогда ждут?)))Правильно прихода нужной им армии в странуОбычные коллаборанты это называлось в советские времена и таких наказывали))Ничего не хочу сказать плохого) но это данность с которой многим ждунам и любителям поговорить об "нужном" отделении придется столкнуться)Если раньше ждунов терпели во всех постсоветских странах то после 24 февраля это стало политически опасно