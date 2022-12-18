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≡ В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45785
В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 18.12.22 - 20:11
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В социальных сетях сообщают о задержании журналиста, корреспондента газеты "Время" Михаила Козачкова. Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20704
Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 18.12.22 - 20:11
#1
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Ну Коспаев на самом деле просто таран, боец.
Даже если ему что то и принадлежит..
Настоящий то хозяин это Баке и Боже, вероятно его Брат-2..
Просто преподнесли Ельбоса в сакральную жертву, и тех, кто был с ним хоть как то связан..
Хозяину за это конечно учтется..
Будет свят и чист.
Торги как говорится идут..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1033
Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 19.12.22 - 09:58
#2
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Цитата:
Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов,

Источник:


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13284
Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 19.12.22 - 11:29
#3
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Вот и журналисты полетели)
Не зря Токаев в январе и недавно на заседании выразился про "диваннных критиков" а тобиш о блогосфере и журналистах которые целыми днями критикуют,критикуют)
Вот явный пример того что раз ты критик то ты должен быть кристально чист иначе че это за критика такая? А судьи кто? Такие же Мошенники и воры как и объекты их критики а значит одна банда имеет моральное право давить другую)
Вот 2 месяца назад блогера Абжана взяли с 50 млнами которые он вымагал теперь и этого блогера всея Казахстана закрыли
Это открытый намек остальным
Неприкасаемых нет
И никто не посмотрит на то что у вас сотни тысяч подписчиков)
И самое ироничное что дальше на очереди и остальные те кто тут кричал и звал "Сталина" навести порядок
Он придет и наведёт) за счёт вас)

Вспоминается на этот счёт нетленное

"Нам всем кажется,что если..
Не скрою и мне иногда так кажется
Что если навести твердый порядок жёсткой рукой
То всем нам станет жить лучше,комфортнее и безопаснее
На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет
Потомучто эта жёсткая рука начнет нас очень быстро душить"
В.Путин 1996 год
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11832
В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 19.12.22 - 12:01
#4
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Цитата:
111:

Цитата:
abaika95:

Я не такой большой эксперт как вы, я простой человек. Скажите мне, вам не кажется что пока вы ловите блогеров, диванных экспертов, выдуманных ждунов- z. В это время к нам незаметно с заднего двора совсем другие люди подкрались?. Январские события кто организовал, ждуны- z ? Или вот совсем недавно в Астане на иногурации президента кто беспорядки в городе пытался устроить? Диванные эксперты или опять эти ждуны-z?

[Исправлено: Vit, 19.12.2022 - 11:02]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3464
Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 19.12.22 - 12:15
#5
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Цитата:
abaika95:
А судьи кто?


Заметил что тональность ваших замечании и высказывании про действующий режим власти и его оппонентов значительно поменялся - в сторону критичности.
Всё течёт- всё меняется: - ничто не вечно под Луной.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2974
Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 19.12.22 - 15:16
#6
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Хорошая новость. Я о нем уже писал.
Раз Перуашев задергался - значит все сделано правильно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13284
Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 19.12.22 - 15:34
#7
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Цитата:
ACROS:
Заметил что тональность ваших замечании и высказывании про действующий режим власти и его оппонентов значительно поменялся - в сторону критичности. Всё течёт- всё меняется: - ничто не вечно под Луной

Ну мы же не те россияне которые будут двумя руками за свою власть не смотря ни на что эта власть творит и как косячит
Объективности у нас больше
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20704
В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 19.12.22 - 16:06
#8
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Цитата:
Vit:
Январские события кто организовал, ждуны- z

Ну ты что то совсем сравнил не сравнимое?
Начал путать тех, кого отстранили от власти, со Ждунами.
Что такое Ждун?
Это существо Ждет.
Выжидает..
Оно похоже на тебя, как по повадкам, так и по словам, но...
Как только где то начинаются войны, кранты в общем, в какой то области, эти Ждуны предают тебя первым, дабы выжить, найдя себе более удобный путь, по головам утопающих образно говоря..
Ибо это существо Ждун.
Иуда своего рода..

Ну а те, кого отрешили от власти, просто неудачники и они не Ждут.
Действуют сразу по мере поступления бабла и честно идут в бой..
В отличии от Ждунов, которым если дадут бабла, продадут и того же, кто даст и просто свалят..
Ибо эти существа такие, верить единожды предавшим нельзя..
Потому им бабла и не дают..
Ответ устроил?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11832
Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 19.12.22 - 21:39
#9
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Цитата:
111:
Ответ устроил?

Нет. Пока ты боишься ждунов тебя с заднего двора другие имеют. А ждуны это простые добрые люди которые хотят мира и жить спокойно. Которые не хотят национализма и тд.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13284
В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 20.12.22 - 16:09
#10
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Цитата:
Vit:
Я не такой большой эксперт как вы, я простой человек. Скажите мне, вам не кажется что пока вы ловите блогеров, диванных экспертов, выдуманных ждунов- z.

Я никого не ловил и не ловлю
Цитата:
Vit:
. В это время к нам незаметно с заднего двора совсем другие люди подкрались

Кто же это? ЦРУ,ми 6,Моссад?)
Цитата:
Vit:
Январские события кто организовал, ждуны- z ?

Нет местные олигархические кланы подержанные спецслужбами
Борьба за власть обыкновенная и они вроде не с заднего двора а открыто это делают Цитата:
Vit:
Или вот совсем недавно в Астане на иногурации президента кто беспорядки в городе пытался устроить?

Ай это пацанва которым бюджета не хватило)Цитата:
Vit:
Диванные эксперты или опять эти ждуны-z?

Проблема в том что кланы и политические группировки которые борЯтся за власть внутри страны имеют целью только получить кресло
И всё
Это понятная политическая борьба
А ждуны и зетники мечтают повторить тут судьбу Донбасса и преднестровья
Открытые сепары которые ратуют за развал страны и прихода оккупационной армии
Такие всегда вне закона
Вот и вся разница Цитата:
Vit:
А ждуны это простые добрые люди которые хотят мира и жить спокойно. Которые не хотят национализма и тд.

А чего же они тогда ждут?)))
Правильно прихода нужной им армии в страну
Обычные коллаборанты это называлось в советские времена и таких наказывали))
Ничего не хочу сказать плохого) но это данность с которой многим ждунам и любителям поговорить об "нужном" отделении придется столкнуться)
Если раньше ждунов терпели во всех постсоветских странах то после 24 февраля это стало политически опасно
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11832
В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 20.12.22 - 16:16
#11
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Цитата:
abaika95:

Ну это все знают. Что всякие мутили тему Мы то в чем ждуны виноваты?
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