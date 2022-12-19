Отправлено: - 10:55

Vit:

Печально стало жить и страшно Вашингтон победил всё таки. И русофобию в долбил в слабые головы наших жителей. Они сами того непонимают что своей ненавистью ко всему расшатывают страну.

родом из Шанхая2022:

А без России Казахстану эту проблему не решит

таноми52:

то есть подвергнуть самоуничижению!(Намеренное унижение, принижение, умаление самого себя) Некоторые об этом уже тысячу лет мечтают...

таноми52:

Только после Англии за её вековой колониализм и грабёж всех народов, и США - мирового жандарма со всеми вытекающими отсюда последствиями! Мечтать, так уж мечтать!

Цитата:Никто не сделал больше для возникновения русофобии чем сами россиянеВашингтон даже иногда мешает россиянам самих себя дискредитировать но и Вашингтон же не всесильныйТяга россиян к саморазрушению просто колоссальная,такое чувство что вся страна решила просто коллективно самовыпилитсяКак у Пелевина "Антирусский заговор конечно есть,и в нем участвует все взрослое население России"Цитата:Французы помогутУ них тоже АЭС есть)И строить из они умеют Цитата:Была такая великая мировая империяЧьи корабли бороздили все океаныА сейчас это мелкая тихая мирная страна на западе Европы откуда постоянно выходят блестящие футболистыПобедили в себе имперскость и уничтожились?Цитата:Детский сад какой-тоВечная риторика обиженыхПочему коле можно а мне нельзя?И я извиняюсь только когда Коля извинится бе,мем,кек,пукЛогика какого-то обиженного малого народа ее богуИ они ещё из себя Ымперцев корчатБританцы имперцы выбрали себе главной государства бывшего инородца и ничеМогут и не комплексуютСША мировой жандарм не стремается публично признавать свои прошлые косяки про рабство,сегрегацию и военные преступления и снимает десятки фильмов на эту темуТоже могутА современная Россия не можетПоэтому нет у ней сейчас прямой поддержки в мире кроме Эритреи и такой же БелоруссииПотомучто мир всегда за тех кто силен но в тоже время справедливЗа сталинский СССР какой бы он ни был тоталитарный но мир шёлИ помогали ему все подрядА Россия это северная Ангола которой оставили нечайно ядерное оружие и теперь она угрожает всех взорвать если её не признают империей наравне с СШАНожками топает и хнычетТаких Обиженых не уважают и не любятВот и корни неприязни