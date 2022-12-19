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Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45785
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 19.12.22 - 10:18
Мажилисмен Ерлан Смаилов потребовал от правительства обеспечить полную прозрачность контрактов на недропользование, провести их полный аудит, оценив экономический вклад и эффект для казахстанцев, а также их соответствие нашим национальным интересам.
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Re: Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 19.12.22 - 22:11
Цитата:
Печально стало жить и страшно Вашингтон победил всё таки. И русофобию в долбил в слабые головы наших жителей. Они сами того непонимают что своей ненавистью ко всему расшатывают страну.
юля елиссева:
Печально стало жить и страшно Вашингтон победил всё таки. И русофобию в долбил в слабые головы наших жителей. Они сами того непонимают что своей ненавистью ко всему расшатывают страну.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 962
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 19.12.22 - 22:34
Цитата:
Не русофобию а именно россиянофобию . Россиянофобия (Z патриоты) как раз настоящая форма русофилии , истинной любви к русскому народу . Русофобию не надо сюда.
Vit:
И русофобию
И русофобию
Не русофобию а именно россиянофобию . Россиянофобия (Z патриоты) как раз настоящая форма русофилии , истинной любви к русскому народу . Русофобию не надо сюда.
Re: Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 19.12.22 - 22:58
Суровая казахстанская зима выявила проблему дефицита электроэнергии. Нехватка доходит до 500 мегаватт в сутки. Ситуацию может выправить возвращение республики к атомной энергетике, от которой та отказалась в конце 1990-х. Но предложенные Росатомом проекты зависли – Астана опасается антироссийских санкций. А без России Казахстану эту проблему не решить, говорят специалисты. С приходом холодов в Казахстане (так, в среду в столичной Астане температура упала до –21°С) фиксируют дефицит электроэнергии. По оценке специалистов, нехватка достигает 500 мегаватт в сутки, сообщил во вторник портал телеканала «Мир 24». Трудности с генерацией отмечались еще в мае. Как признают в Минэнерго республики, имеющееся оборудование устарело на 60%, что стало причиной частых аварий.
Re: Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 19.12.22 - 23:00
«Ни Россия, ни соседний Узбекистан, ни Киргизия не могут обеспечить балансировку казахской системы, если только не будут действовать все вместе»,
Re: Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 19.12.22 - 23:11
За 12 лет (2009-2020) из Казахстана было выведено доходов от прямых иностранных инвестиций на сумму 206,29 млрд. долл. В среднем на год получается 17,2 млрд. долл. В США за это время ушло 66,90 млрд. долл.; в Нидерланды 64,51 млрд. долл.; в Великобританию – 13,94 млрд. долл.; в Россию – 8,77 млрд. долл.; в Швейцарию – 5,09 млрд. долл.Более 70 процентов всех инвестиционных доходов, выкачанных из Казахстана за период 2009-2020 гг., пришлось на три страны – США, Нидерланды и Великобританию.Примечательно, что хотя США занимают лишь второе место по величине накопленных прямых инвестиций (после Нидерландов), американские инвесторы получили за 12-летний период самую большую сумму доходов. Это свидетельствует о высокой рентабельности американских прямых инвестиций в экономику Казахстана. Высока также рентабельность британских инвестиций. Доля Великобритании в общем объеме инвестиционных доходов заметно выше ее доли в общем объеме накопленных прямых иностранных инвестиций в Казахстане. По ходу отмечу, что американские и британские инвесторы присутствуют преимущественно в одной отрасли – нефтегазовой. Это корпорации Chevron, Shell, BP.
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 20.12.22 - 09:20
Цитата:
то есть подвергнуть самоуничижению!(Намеренное унижение, принижение, умаление самого себя)
Некоторые об этом уже тысячу лет мечтают...
юля елиссева:
очистки умов населения от имперского самосознания и национальной исключительности.
очистки умов населения от имперского самосознания и национальной исключительности.
то есть подвергнуть самоуничижению!(Намеренное унижение, принижение, умаление самого себя)
Некоторые об этом уже тысячу лет мечтают...
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 20.12.22 - 09:24
Цитата:
Только после Англии за её вековой колониализм и грабёж всех народов, и США - мирового жандарма со всеми вытекающими отсюда последствиями!
Мечтать, так уж мечтать!
юля елиссева:
Только после покаяния за все содеянное,
Только после покаяния за все содеянное,
Только после Англии за её вековой колониализм и грабёж всех народов, и США - мирового жандарма со всеми вытекающими отсюда последствиями!
Мечтать, так уж мечтать!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13284
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 20.12.22 - 10:55
Цитата:
Никто не сделал больше для возникновения русофобии чем сами россияне
Вашингтон даже иногда мешает россиянам самих себя дискредитировать но и Вашингтон же не всесильный
Тяга россиян к саморазрушению просто колоссальная,такое чувство что вся страна решила просто коллективно самовыпилится
Как у Пелевина "Антирусский заговор конечно есть,и в нем участвует все взрослое население России"
Цитата:
Французы помогут
У них тоже АЭС есть)
И строить из они умеют Цитата:
Была такая великая мировая империя
Чьи корабли бороздили все океаны
А сейчас это мелкая тихая мирная страна на западе Европы откуда постоянно выходят блестящие футболисты
Победили в себе имперскость и уничтожились?
Цитата:
Детский сад какой-то
Вечная риторика обиженых
Почему коле можно а мне нельзя?
И я извиняюсь только когда Коля извинится бе,мем,кек,пук
Логика какого-то обиженного малого народа ее богу
И они ещё из себя Ымперцев корчат
Британцы имперцы выбрали себе главной государства бывшего инородца и ниче
Могут и не комплексуют
США мировой жандарм не стремается публично признавать свои прошлые косяки про рабство,сегрегацию и военные преступления и снимает десятки фильмов на эту тему
Тоже могут
А современная Россия не может
Поэтому нет у ней сейчас прямой поддержки в мире кроме Эритреи и такой же Белоруссии
Потомучто мир всегда за тех кто силен но в тоже время справедлив
За сталинский СССР какой бы он ни был тоталитарный но мир шёл
И помогали ему все подряд
А Россия это северная Ангола которой оставили нечайно ядерное оружие и теперь она угрожает всех взорвать если её не признают империей наравне с США
Ножками топает и хнычет
Таких Обиженых не уважают и не любят
Вот и корни неприязни
Vit:
Печально стало жить и страшно Вашингтон победил всё таки. И русофобию в долбил в слабые головы наших жителей. Они сами того непонимают что своей ненавистью ко всему расшатывают страну.
Печально стало жить и страшно Вашингтон победил всё таки. И русофобию в долбил в слабые головы наших жителей. Они сами того непонимают что своей ненавистью ко всему расшатывают страну.
Никто не сделал больше для возникновения русофобии чем сами россияне
Вашингтон даже иногда мешает россиянам самих себя дискредитировать но и Вашингтон же не всесильный
Тяга россиян к саморазрушению просто колоссальная,такое чувство что вся страна решила просто коллективно самовыпилится
Как у Пелевина "Антирусский заговор конечно есть,и в нем участвует все взрослое население России"
Цитата:
родом из Шанхая2022:
А без России Казахстану эту проблему не решит
А без России Казахстану эту проблему не решит
Французы помогут
У них тоже АЭС есть)
И строить из они умеют Цитата:
таноми52:
то есть подвергнуть самоуничижению!(Намеренное унижение, принижение, умаление самого себя) Некоторые об этом уже тысячу лет мечтают...
то есть подвергнуть самоуничижению!(Намеренное унижение, принижение, умаление самого себя) Некоторые об этом уже тысячу лет мечтают...
Была такая великая мировая империя
Чьи корабли бороздили все океаны
А сейчас это мелкая тихая мирная страна на западе Европы откуда постоянно выходят блестящие футболисты
Победили в себе имперскость и уничтожились?
Цитата:
таноми52:
Только после Англии за её вековой колониализм и грабёж всех народов, и США - мирового жандарма со всеми вытекающими отсюда последствиями! Мечтать, так уж мечтать!
Только после Англии за её вековой колониализм и грабёж всех народов, и США - мирового жандарма со всеми вытекающими отсюда последствиями! Мечтать, так уж мечтать!
Детский сад какой-то
Вечная риторика обиженых
Почему коле можно а мне нельзя?
И я извиняюсь только когда Коля извинится бе,мем,кек,пук
Логика какого-то обиженного малого народа ее богу
И они ещё из себя Ымперцев корчат
Британцы имперцы выбрали себе главной государства бывшего инородца и ниче
Могут и не комплексуют
США мировой жандарм не стремается публично признавать свои прошлые косяки про рабство,сегрегацию и военные преступления и снимает десятки фильмов на эту тему
Тоже могут
А современная Россия не может
Поэтому нет у ней сейчас прямой поддержки в мире кроме Эритреи и такой же Белоруссии
Потомучто мир всегда за тех кто силен но в тоже время справедлив
За сталинский СССР какой бы он ни был тоталитарный но мир шёл
И помогали ему все подряд
А Россия это северная Ангола которой оставили нечайно ядерное оружие и теперь она угрожает всех взорвать если её не признают империей наравне с США
Ножками топает и хнычет
Таких Обиженых не уважают и не любят
Вот и корни неприязни
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 20.12.22 - 11:13
Цитата:
abaika95: Тяга россиян к саморазрушениюПолностью согласен. Я всегда говорил что миграционная политика провальная. То что потрачено на войну, можно было купить каждому жителю Донбаса по дому в Рублёвке. И ещё нам осталось бы всем жителям (ждунов) по мариковскому) и он бы потом ждун-ждунов прижался бы под общую тему , пару кв взял бы чтоб потом сдавать.
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 20.12.22 - 11:32
Цитата:
Сам-то веришь в это?
Кто-нибудь, где-нибудь сейчас бесконечно обсуждает Анголу?
И почему бы это?
abaika95:
Твоё многословие (бла-бла-бла) о многом говорит
abaika95:
А Россия это северная Ангола которой оставили нечайно ядерное оружие
Твоё многословие (бла-бла-бла) о многом говорит
abaika95:
А Россия это северная Ангола которой оставили нечайно ядерное оружие
Сам-то веришь в это?
Кто-нибудь, где-нибудь сейчас бесконечно обсуждает Анголу?
И почему бы это?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13284
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 20.12.22 - 15:59
Цитата:
Потомучто обезьяна с гранатой вот и обсуждают
До того как Россия начала на всех нападать также во всем мире обсуждали северную Корею и будущую войну с ней
Потомучто такая же обезьяна но как видим оказалось умнее Цитата:
Если бы вам купили по дому в Рублёвке то нафиг вы им ждуны и донбасцы вообще нужны тогда? У вас жизненная цель по мнению кремля одна ЖДАТЬ и поддерживать Россию живя ТОЛЬКО в Казахстане,Украине и Прибалтике
Вы России нафиг не нужны в самой России, там таких пруд пруди)) потому вас и не вывозят и льготы не дают при получении гражданства и вообще им легче тысячу таджиков завезти чем вас) потомучто таджики работать идут на грязную работу а вы начнёте ещё права качать,дайте то дайте это,вы обуза российским чиновникам
России нужны лояльные "полезные идиоты" живущие в приграничных странах а не лояльные челябинцы или тюменцы
Вот и вся ваша задача)
таноми52:
Сам-то веришь в это? Кто-нибудь, где-нибудь сейчас бесконечно обсуждает Анголу? И почему бы это?
Сам-то веришь в это? Кто-нибудь, где-нибудь сейчас бесконечно обсуждает Анголу? И почему бы это?
Потомучто обезьяна с гранатой вот и обсуждают
До того как Россия начала на всех нападать также во всем мире обсуждали северную Корею и будущую войну с ней
Потомучто такая же обезьяна но как видим оказалось умнее Цитата:
Vit:
Полностью согласен. Я всегда говорил что миграционная политика провальная. То что потрачено на войну, можно было купить каждому жителю Донбаса по дому в Рублёвке. И ещё нам осталось бы всем жителям (ждунов
Полностью согласен. Я всегда говорил что миграционная политика провальная. То что потрачено на войну, можно было купить каждому жителю Донбаса по дому в Рублёвке. И ещё нам осталось бы всем жителям (ждунов
Если бы вам купили по дому в Рублёвке то нафиг вы им ждуны и донбасцы вообще нужны тогда? У вас жизненная цель по мнению кремля одна ЖДАТЬ и поддерживать Россию живя ТОЛЬКО в Казахстане,Украине и Прибалтике
Вы России нафиг не нужны в самой России, там таких пруд пруди)) потому вас и не вывозят и льготы не дают при получении гражданства и вообще им легче тысячу таджиков завезти чем вас) потомучто таджики работать идут на грязную работу а вы начнёте ещё права качать,дайте то дайте это,вы обуза российским чиновникам
России нужны лояльные "полезные идиоты" живущие в приграничных странах а не лояльные челябинцы или тюменцы
Вот и вся ваша задача)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20704
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 20.12.22 - 16:01
Цитата:
А ведь это так и есть..
abaika95:
У вас жизненная цель по мнению кремля одна ЖДАТЬ и поддерживать Россию живя ТОЛЬКО в Казахстане,Украине и Прибалтике Вы России нафиг не нужны в самой России, там таких пруд пруди)) потому вас и не вывозят и льготы не дают
У вас жизненная цель по мнению кремля одна ЖДАТЬ и поддерживать Россию живя ТОЛЬКО в Казахстане,Украине и Прибалтике Вы России нафиг не нужны в самой России, там таких пруд пруди)) потому вас и не вывозят и льготы не дают
А ведь это так и есть..
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 20.12.22 - 16:03
Цитата:
Не понял. Моя задача не высовывать нос)) (
таноми52:
Вот и вся ваша задача)
Вот и вся ваша задача)
Не понял. Моя задача не высовывать нос)) (
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 20.12.22 - 16:05
Цитата:
А ты Марикджан смотри, будешь нос высовывать. Сломают.
111:
А ты Марикджан смотри, будешь нос высовывать. Сломают.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20704
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 20.12.22 - 16:07
Цитата:
Слава Богу не в Банановой России живу.
Там бы уже давно чемодан вокзал Бахмут, или зона, а потом чемодан вокзал Бахмут..
Тут у нас светское правовое государство..
Vit:
А ты Марикджан смотри, будешь нос высовывать. Сломают
А ты Марикджан смотри, будешь нос высовывать. Сломают
Слава Богу не в Банановой России живу.
Там бы уже давно чемодан вокзал Бахмут, или зона, а потом чемодан вокзал Бахмут..
Тут у нас светское правовое государство..
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