Отправлено: - 22:06

ПолиграфЪ Боярышников:

Если речь идёт о городской больнице то должно быть фото городской больницы а не областной. Или же ремонт будет в областной больнице?

Цитата:а открыть новость и дочитать до конца, что рухнама не позволяет?