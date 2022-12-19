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≡ «С Сити-центром разобрались, на очереди - набережная» - Аким Костаная Марат Жундубаев дал поручения по поддержке МСБ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45776
«С Сити-центром разобрались, на очереди - набережная» - Аким Костаная Марат Жундубаев дал поручения по поддержке МСБ
Отправлено: 19.12.22 - 16:38
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- Крупный бизнес и без вас обойдется, у них есть инструменты, у них целые службы, которые этим занимаются, - отреагировал на доклад Жундубаев. - Мы говорим про малый и средний бизнес, который приносит 68% налогов в бюджет. Это львиная доля.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
141
Re: «С Сити-центром разобрались, на очереди - набережная» - Аким...
Отправлено: 19.12.22 - 16:38
#1
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Думаю, многие костанайцы за то, чтоб не было проката велосипедов и других транспортных средств в центре города: в парке, по проспекту Аль Фараби и по улице Байтырсынова.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1033
Re: «С Сити-центром разобрались, на очереди - набережная» - Аким...
Отправлено: 19.12.22 - 18:15
#2
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Цитата:
Партизан7:
Думаю, многие костанайцы за то, чтоб не было проката велосипедов и других транспортных средств в центре города: в парке, по проспекту Аль Фараби и по улице Байтырсынова.



Всецело поддерживаю ваше решение! Не центр города а балаган какой то
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9083
Re: «С Сити-центром разобрались, на очереди - набережная» - Аким...
Отправлено: 19.12.22 - 18:59
#3
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Сплошная показуха и работа для галочки.
О какой поддержке малого бизнеса идёт речь,когда президент с подачи чиновников и депутатов у которых есть крупный бизнес и супермаркеты,собственоручно подписал смертный приговор небольшим магазинчикам формат "У дома"
Я имею ввиду знаменитый закон о снижении порога НДС для тех кто работает на упрощёнке.
Теперь мой оборот в день не должен превышать 160000тнг.
Это же до какого абсурда надо было дойти что бы такое придумать.
Благодаря этому закону продавать товары дешевле нельзя,потому что если я поставлю ценник ниже чем в супермаркете то этот товар начнут покупать больше,и я тут же вылетаю в прекрасный мир НДС,с кучей отчётности и отделом бухгалтерии.
Кстати этот закон одна из причин роста цен на продукты,если раньше на молоко я накручивал символические 10 тнг,то теперь из извините не получается.
Для примера в соседней России порог по НДС для упрощёнке составляет 200млн рублей , в тенге это 1млр500млн то есть в 24 раза больше чем в Казахстане.
Вы понимаете ,что благодаря этому закону вы душите предпринимателей и не даёте мелкому бизнесу не то что развиваться,а режете на корню то что создавалась таким трудом и пока ещё работает.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5690
Re: «С Сити-центром разобрались, на очереди - набережная» - Аким...
Отправлено: 19.12.22 - 19:24
#4
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Что ещё ожидать от них, они больше беспокоятся за свои карманы. Просто открыто никто не афиширует, а фактический у любого чиновника и депутата есть бизнес, иначе они не принимали бы законы вовред мелким лавочника.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11817
Re: «С Сити-центром разобрались, на очереди - набережная» - Аким...
Отправлено: 19.12.22 - 21:56
#5
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Цитата:
Крупный бизнес и без вас обойдется, у них есть инструменты, у них целые службы, которые этим занимаются, - отреагировал на доклад Жундубаев. - Мы говорим про малый и средний бизнес, который приносит 68% налогов в бюджет

А зачем тогда они помогают олигархам зерновым разными бонусами. Если основной доход оказывается магазинчики приносят в бюджет. Только они далеко не олигархи.
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