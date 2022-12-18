В социальных сетях сообщают о задержании журналиста, корреспондента газеты "Время" Михаила Козачкова. Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. Читать новость
Ну Коспаев на самом деле просто таран, боец. Даже если ему что то и принадлежит.. Настоящий то хозяин это Баке и Боже, вероятно его Брат-2.. Просто преподнесли Ельбоса в сакральную жертву, и тех, кто был с ним хоть как то связан.. Хозяину за это конечно учтется.. Будет свят и чист. Торги как говорится идут..
Вот и журналисты полетели) Не зря Токаев в январе и недавно на заседании выразился про "диваннных критиков" а тобиш о блогосфере и журналистах которые целыми днями критикуют,критикуют) Вот явный пример того что раз ты критик то ты должен быть кристально чист иначе че это за критика такая? А судьи кто? Такие же Мошенники и воры как и объекты их критики а значит одна банда имеет моральное право давить другую) Вот 2 месяца назад блогера Абжана взяли с 50 млнами которые он вымагал теперь и этого блогера всея Казахстана закрыли Это открытый намек остальным Неприкасаемых нет И никто не посмотрит на то что у вас сотни тысяч подписчиков) И самое ироничное что дальше на очереди и остальные те кто тут кричал и звал "Сталина" навести порядок Он придет и наведёт) за счёт вас)
Вспоминается на этот счёт нетленное
"Нам всем кажется,что если.. Не скрою и мне иногда так кажется Что если навести твердый порядок жёсткой рукой То всем нам станет жить лучше,комфортнее и безопаснее На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет Потомучто эта жёсткая рука начнет нас очень быстро душить" В.Путин 1996 год
Я не такой большой эксперт как вы, я простой человек. Скажите мне, вам не кажется что пока вы ловите блогеров, диванных экспертов, выдуманных ждунов- z. В это время к нам незаметно с заднего двора совсем другие люди подкрались?. Январские события кто организовал, ждуны- z ? Или вот совсем недавно в Астане на иногурации президента кто беспорядки в городе пытался устроить? Диванные эксперты или опять эти ждуны-z?
ACROS: Заметил что тональность ваших замечании и высказывании про действующий режим власти и его оппонентов значительно поменялся - в сторону критичности. Всё течёт- всё меняется: - ничто не вечно под Луной
Ну мы же не те россияне которые будут двумя руками за свою власть не смотря ни на что эта власть творит и как косячит Объективности у нас больше
Ну ты что то совсем сравнил не сравнимое? Начал путать тех, кого отстранили от власти, со Ждунами. Что такое Ждун? Это существо Ждет. Выжидает.. Оно похоже на тебя, как по повадкам, так и по словам, но... Как только где то начинаются войны, кранты в общем, в какой то области, эти Ждуны предают тебя первым, дабы выжить, найдя себе более удобный путь, по головам утопающих образно говоря.. Ибо это существо Ждун. Иуда своего рода..
Ну а те, кого отрешили от власти, просто неудачники и они не Ждут. Действуют сразу по мере поступления бабла и честно идут в бой.. В отличии от Ждунов, которым если дадут бабла, продадут и того же, кто даст и просто свалят.. Ибо эти существа такие, верить единожды предавшим нельзя.. Потому им бабла и не дают.. Ответ устроил?
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