Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова

Отправлено: - 11:29

Вот и журналисты полетели)

Не зря Токаев в январе и недавно на заседании выразился про "диваннных критиков" а тобиш о блогосфере и журналистах которые целыми днями критикуют,критикуют)

Вот явный пример того что раз ты критик то ты должен быть кристально чист иначе че это за критика такая? А судьи кто? Такие же Мошенники и воры как и объекты их критики а значит одна банда имеет моральное право давить другую)

Вот 2 месяца назад блогера Абжана взяли с 50 млнами которые он вымагал теперь и этого блогера всея Казахстана закрыли

Это открытый намек остальным

Неприкасаемых нет

И никто не посмотрит на то что у вас сотни тысяч подписчиков)

И самое ироничное что дальше на очереди и остальные те кто тут кричал и звал "Сталина" навести порядок

Он придет и наведёт) за счёт вас)



Вспоминается на этот счёт нетленное



"Нам всем кажется,что если..

Не скрою и мне иногда так кажется

Что если навести твердый порядок жёсткой рукой

То всем нам станет жить лучше,комфортнее и безопаснее

На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет

Потомучто эта жёсткая рука начнет нас очень быстро душить"

В.Путин 1996 год