Отправлено: - 20:59

ACROS:

Самое главное: - нужно осветить места где установлены знаки "Пешеходный переход" и осветить именно не сами знаки, а места откуда пешеход с тротуара переходит на мостовую, на проезжую часть: - ведь самое главное для водителя ( по крайней мере для меня)- увидеть не сам знак ( он и так отразиться в свете фар - потому что он покрашен светоотражающей краской), а именно пешехода, который как сайгак резко, уткнувшись в телефон и не глядя ни по сторонам ни на проезжающие машины, нагло переходит.

Цитата:согласен, можно же установить направленные фонари, которые будут давать свет на весь переход через дорогу, а то на мокром асфальте и в непогоду пешеходов в темной одежде не видно, от слова совсем