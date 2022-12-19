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≡ «Звонки блокируете, а мощного эффекта нет» - Проблему телефонного и интернет-мошенничества обсудили в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45776
«Звонки блокируете, а мощного эффекта нет» - Проблему телефонного и интернет-мошенничества обсудили в акимате Костаная
Отправлено: 19.12.22 - 20:21
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Подавляющее большинство звонков от интернет-мошенников поступает из России и Украины, отметил начальник УП. В связи с чем с 1 декабря все казахстанские операторы, кроме Beeline, начали блокировать эти звонки
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3459
Re: «Звонки блокируете, а мощного эффекта нет» - Проблему...
Отправлено: 19.12.22 - 20:21
#1
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Цитата://плохое освещение на улицах.//

Самое главное: - нужно осветить места где установлены знаки "Пешеходный переход" и осветить именно не сами знаки, а места откуда пешеход с тротуара переходит на мостовую, на проезжую часть: - ведь самое главное для водителя ( по крайней мере для меня)- увидеть не сам знак ( он и так отразиться в свете фар - потому что он покрашен светоотражающей краской), а именно пешехода, который как сайгак резко, уткнувшись в телефон и не глядя ни по сторонам ни на проезжающие машины, нагло переходит.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
148
Re: «Звонки блокируете, а мощного эффекта нет» - Проблему...
Отправлено: 19.12.22 - 20:59
#2
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Цитата:
ACROS:
Самое главное: - нужно осветить места где установлены знаки "Пешеходный переход" и осветить именно не сами знаки, а места откуда пешеход с тротуара переходит на мостовую, на проезжую часть: - ведь самое главное для водителя ( по крайней мере для меня)- увидеть не сам знак ( он и так отразиться в свете фар - потому что он покрашен светоотражающей краской), а именно пешехода, который как сайгак резко, уткнувшись в телефон и не глядя ни по сторонам ни на проезжающие машины, нагло переходит.



согласен, можно же установить направленные фонари, которые будут давать свет на весь переход через дорогу, а то на мокром асфальте и в непогоду пешеходов в темной одежде не видно, от слова совсем
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11817
Re: «Звонки блокируете, а мощного эффекта нет» - Проблему...
Отправлено: 19.12.22 - 21:24
#3
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Какое ещё дополнительное освещение? Электричества в стране не хватает говорили что будет веерное отключение населения.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11817
Re: «Звонки блокируете, а мощного эффекта нет» - Проблему...
Отправлено: 19.12.22 - 21:28
#4
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Цитата:
Жертвами в основном становятся люди старше 30 лет.

Мне больше уже намного. Не кто не звонил не разу. Хотя мой номер сто лет у меня, есть у многих, и в банках. Есть симки других стран записаные на моё имя. Не кто не звонил и не предлагал продать свою квартиру или оформить кредит. Чето я уже сомневаюсь в этих мошенниках. Может это родственики или дети ( кидают) своих пенсов?
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