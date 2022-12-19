Re: «С Сити-центром разобрались, на очереди - набережная» - Аким...

Отправлено: - 18:59

Сплошная показуха и работа для галочки.

О какой поддержке малого бизнеса идёт речь,когда президент с подачи чиновников и депутатов у которых есть крупный бизнес и супермаркеты,собственоручно подписал смертный приговор небольшим магазинчикам формат "У дома"

Я имею ввиду знаменитый закон о снижении порога НДС для тех кто работает на упрощёнке.

Теперь мой оборот в день не должен превышать 160000тнг.

Это же до какого абсурда надо было дойти что бы такое придумать.

Благодаря этому закону продавать товары дешевле нельзя,потому что если я поставлю ценник ниже чем в супермаркете то этот товар начнут покупать больше,и я тут же вылетаю в прекрасный мир НДС,с кучей отчётности и отделом бухгалтерии.

Кстати этот закон одна из причин роста цен на продукты,если раньше на молоко я накручивал символические 10 тнг,то теперь из извините не получается.

Для примера в соседней России порог по НДС для упрощёнке составляет 200млн рублей , в тенге это 1млр500млн то есть в 24 раза больше чем в Казахстане.

Вы понимаете ,что благодаря этому закону вы душите предпринимателей и не даёте мелкому бизнесу не то что развиваться,а режете на корню то что создавалась таким трудом и пока ещё работает.