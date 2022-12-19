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≡ Городская больница перестала принимать экстренных пациентов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45775
Городская больница перестала принимать экстренных пациентов в Костанае
Отправлено: 19.12.22 - 17:55
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Оказание экстренной помощи горожанам будет приостановлено с 19 по 26 декабря в связи с ремонтными работами в травмпункте и приемном покое, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1033
Re: Городская больница перестала принимать экстренных пациентов...
Отправлено: 19.12.22 - 17:55
#1
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Цитата:
Городская больница перестала принимать экстренных пациентов в Костанае

Источник:


Если речь идёт о городской больнице то должно быть фото городской больницы а не областной. Или же ремонт будет в областной больнице?
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