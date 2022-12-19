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«С Сити-центром разобрались, на очереди - набережная» - Аким Костаная Марат Жундубаев дал поручения по поддержке МСБ
«С Сити-центром разобрались, на очереди - набережная» - Аким Костаная Марат Жундубаев дал поручения по поддержке МСБ
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