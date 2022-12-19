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≡ В Казахстане зарегистрировали еще одну партию
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45775
В Казахстане зарегистрировали еще одну партию
Отправлено: 19.12.22 - 12:04
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В Казахстане официально зарегистрировали еще одну партию – Respublika. Об этом в кулуарах Мажилиса рассказал министр юстиции Канат Мусин. По словам министра, это зарегистрированная партия, обладающая всеми правами.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
216
Re: В Казахстане зарегистрировали еще одну партию
Отправлено: 19.12.22 - 12:04
#1
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Всё закончится, когда закончатся чьи-то деньги.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5689
Re: В Казахстане зарегистрировали еще одну партию
Отправлено: 19.12.22 - 13:59
#2
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Зачем нам много разных партии, лучше две конкретные чтоб конкурировали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18488
Re: В Казахстане зарегистрировали еще одну партию
Отправлено: 19.12.22 - 15:24
#3
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фейк.
нет никакой регистрации.
они даже еще документы не сдавали.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3457
Re: В Казахстане зарегистрировали еще одну партию
Отправлено: 19.12.22 - 16:02
#4
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Цитата:
Ильяс:
когда закончатся чьи-то деньги.


Вы имеете ввиду: - кулибаевские деньги ??
Олжа - это же вроде, детище нефтянного принца77
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