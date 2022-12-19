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≡ Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45771
Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 19.12.22 - 10:18
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Мажилисмен Ерлан Смаилов потребовал от правительства обеспечить полную прозрачность контрактов на недропользование, провести их полный аудит, оценив экономический вклад и эффект для казахстанцев, а также их соответствие нашим национальным интересам. 
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
595
Re: Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 19.12.22 - 10:18
#1
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А что там творится?
Обычное дело. Борьба за место у кормушки. Токаев обещал выборы с частичными выборами. То бишь - мест в партийных списках станет меньше. Тут кулаками и плечами "работать" надо... Дабы в этих списках остаться.
Да и по одномандатным округам какое-никакое доверие у народа надо вызвать...
А потом, опять же, портфели делить надо будет...
А вдруг в мажилис попадут какие зубастые и начнут интересы народа отстаивать?
...
Тяжко им там. Во власти...
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
82
Re: Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?
Отправлено: 19.12.22 - 10:22
#2
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Цитата:
Тут надо отдать должное новому акиму. Благодаря ему сэкономлены миллиарды на гранитных бордюрах и каких-то непонятных центрах. Источник:

Начинаются хвалебные оды. Не рановато ли?
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