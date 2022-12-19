Re: Николай ВОРОНИН: Что во власти творится?

Отправлено: - 10:18

А что там творится?

Обычное дело. Борьба за место у кормушки. Токаев обещал выборы с частичными выборами. То бишь - мест в партийных списках станет меньше. Тут кулаками и плечами "работать" надо... Дабы в этих списках остаться.

Да и по одномандатным округам какое-никакое доверие у народа надо вызвать...

А потом, опять же, портфели делить надо будет...

А вдруг в мажилис попадут какие зубастые и начнут интересы народа отстаивать?

...

Тяжко им там. Во власти...