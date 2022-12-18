Отправлено: - 02:10

Добринцофф:

А почему они должны платить больше в два раза?

Добринцофф:

Я бы то же был против платить больше чем другие

[Исправлено: 111, 19.12.2022 - 02:12]

Цитата:Ровно потому, что люди платили в два раза больше, лет 20 примерно..Которых наказывали за неуплату и судили..Теперь это ОСИ, принадлежащее всем жильцам, и за обслуживание торгашей, по 200 квадратов никто не собирается платить из нас..Посмотрим как будет, пока рано говорить, как будет оно..Цитата:Чем другие инвалиды, бабушки, просто простые работяги..Готов меньше, по 25..Особенно действующие депутаты, которые да, платить ни за что не должны, ты прав..А за тебя должны платить, за стояки, подвалы, те, кто платит больше тебя в два раза, по 50 тенге, простые люди..Кстати почему?Ладно, это не телефонный разговор, знаю я вашего брата, у самого родичи торгаши такие, за копейку давятся бедные и оправдываются.."Помогая" при этом для вида бедным, разнося им подачки.Кстати работая в казино, и мы таскали помню эти подачки, и в ассоциации от акимата..Завтра будет день, будет видно, что и как, но не в этом году еще наверно, так что рано жалеть тех, за кого мы жители платим больше в два раза..Пока у них все хорошо и надеюсь будет, если они лишние 2000 в месяц будут отдавать за то, что за наш счет живут тут хорошо..Не засоряем тему..