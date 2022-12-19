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В Костанае впервые прошел шоу-матч Media Football League Qazaqstan
В Костанае впервые прошел шоу-матч Media Football League Qazaqstan
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