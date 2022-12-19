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≡ В Костанае впервые прошел шоу-матч Media Football League Qazaqstan
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45771
В Костанае впервые прошел шоу-матч Media Football League Qazaqstan
Отправлено: 19.12.22 - 10:09
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В манеже «Тобыл Арена» встретились известные в стране спортсмены, артисты и блогеры. В медийной футбольной лиге Казахстана дебютировали две команды - «Alash» и «Konoha».
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2890
Re: В Костанае впервые прошел шоу-матч Media Football League...
Отправлено: 19.12.22 - 10:09
#1
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А чего это Сапиев в футбол играл? Надо было как Флойд Мейвезер месить ютюберов на ринге :))
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