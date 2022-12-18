Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова

Отправлено: - 20:11

Ну Коспаев на самом деле просто таран, боец.

Даже если ему что то и принадлежит..

Настоящий то хозяин это Баке и Боже, вероятно его Брат-2..

Просто преподнесли Ельбоса в сакральную жертву, и тех, кто был с ним хоть как то связан..

Хозяину за это конечно учтется..

Будет свят и чист.

Торги как говорится идут..