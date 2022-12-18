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≡ В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45771
В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 18.12.22 - 20:11
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В социальных сетях сообщают о задержании журналиста, корреспондента газеты "Время" Михаила Козачкова. Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20684
Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 18.12.22 - 20:11
#1
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Ну Коспаев на самом деле просто таран, боец.
Даже если ему что то и принадлежит..
Настоящий то хозяин это Баке и Боже, вероятно его Брат-2..
Просто преподнесли Ельбоса в сакральную жертву, и тех, кто был с ним хоть как то связан..
Хозяину за это конечно учтется..
Будет свят и чист.
Торги как говорится идут..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1031
Re: В Алматы задержали журналиста Михаила Козачкова
Отправлено: 19.12.22 - 09:58
#2
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Цитата:
Его подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов,

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