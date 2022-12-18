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≡ Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45771
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 18.12.22 - 22:02
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Огни главной новогодней ёлки зажгли сегодня, 18 декабря, на центральной площади Костаная. В этом году акимат решил серьезнее отнестись к празднику - в центре залили несколько ледяных горок, детский лабиринт, а также снежные и ледяные фигуры.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20684
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 19.12.22 - 01:02
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Суды за то что цена не страивает 25 тнг,

Это первое, на каком основании цену до 100 подымаем.
У нас у самих 50 им решили в два раза поднять относительно нас.
Они сказали, подумать только, что для них и 5000 деньги в месяц и написали коллективное письмо.
Я за небольшую хату плачу 3500 примерно, а эти родственники Святого, депутат, кстати недавно его статья вышла, как он за народ бьется, хотя с этим народом судится, и остальные, приближенные к кому то, пока это слухи, эта крутизна, скупившая по дешевке подвалы и первые этажи, которые снесли в свое время даже часть фундамента у девятины, для них 100 тенге это дорого..
Второе, это дать всем пиццам, курьерам, валютникам, цветам, кафешкам и их официантам и прочее прочее ключи от шлагбаума..
Хотя казалось бы, к нам во двор выходит одна парикмахерская, остальное на Баймагамбетова, Фараби и Байтурсынова депутата миллиардера недвижимость..
Мы что, для них свой двор отстраивали, делали и складывались на стоянки, шлагбаумы и тд, освещение..
Подачки в виде четырех пицц или 5000 тенге, за то, чтобы от одного кафе заезжали во двор по 40 человек, нас не устраивает..
Ну вот как любить после этого торгашей, которые где то для виду пишут статьи о себе, занимаются мелкой благотворительностью, а на самом деле душат соседей ради своего удовольствия..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20684
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 19.12.22 - 01:12
#16
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Кстати депутат нас обманул.
Его пожалели, дали ключ, он за три дня нагнал сюда штук 30 машин, курьеров, какие то газели и все начали дружно угрожать всем, кто говорит, что гонять нельзя, делать дрифты во дворе или как их там тоже, и тд, и даже специально сломали несколько раз шлагбаумы, еще те, старые..
Газелями врезались на виду у нас обалдевших..
Народ вышел на улицу..
И он решил разборки наводить теперь по закону типа..
Да, не по теме, но вот от таких соседей и про елку пока забыли..
Да что там елка, горка вон стоит не залитая и неухоженная..
С подписями возились, против произвола торгашей .
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9080
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 19.12.22 - 01:41
#17
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Цитата:
111:
У нас у самих 50 им решили в два раза поднять относительно нас.

А почему они должны платить больше в два раза?
Потому что торгаши и у них денег много?
По моему справедливо платить за м2,чем больше площадь ты занимаешь тем больше платишь.
Цитата:
111:
пока это слухи, эта крутизна, скупившая по дешевке подвалы и первые этажи, которые снесли в свое время даже часть фундамента у девятины, для них 100 тенге это дорого..

Ну если купили на законных основаниях,тогда какие претензии?
И что за классовая ненависть,зачем считать чужие деньги в карманах?
Я бы то же был против платить больше чем другие,по моему это нормально.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20684
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 19.12.22 - 02:10
#18
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Цитата:
Добринцофф:
А почему они должны платить больше в два раза?

Ровно потому, что люди платили в два раза больше, лет 20 примерно..
Которых наказывали за неуплату и судили..
Теперь это ОСИ, принадлежащее всем жильцам, и за обслуживание торгашей, по 200 квадратов никто не собирается платить из нас..
Посмотрим как будет, пока рано говорить, как будет оно..
Цитата:
Добринцофф:
Я бы то же был против платить больше чем другие

Чем другие инвалиды, бабушки, просто простые работяги..
Готов меньше, по 25..
Особенно действующие депутаты, которые да, платить ни за что не должны, ты прав..
А за тебя должны платить, за стояки, подвалы, те, кто платит больше тебя в два раза, по 50 тенге, простые люди..
Кстати почему?
Ладно, это не телефонный разговор, знаю я вашего брата, у самого родичи торгаши такие, за копейку давятся бедные и оправдываются..
"Помогая" при этом для вида бедным, разнося им подачки.
Кстати работая в казино, и мы таскали помню эти подачки, и в ассоциации от акимата..
Завтра будет день, будет видно, что и как, но не в этом году еще наверно, так что рано жалеть тех, за кого мы жители платим больше в два раза..
Пока у них все хорошо и надеюсь будет, если они лишние 2000 в месяц будут отдавать за то, что за наш счет живут тут хорошо..
Не засоряем тему..

[Исправлено: 111, 19.12.2022 - 02:12]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8914
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 19.12.22 - 09:22
#19
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Цитата:
111: Элементарно пока нет денег даже на суды с ними, а это по 500 тысяч наверно за раз в лучшем случае.. Так что сейчас пока сидим, ниче толком не делаем

ой, да ладно ныть... для горки нужны одна лопата и ведро с веником... расходы мизерные.
было бы желание... а когда под боком халявная горка, то, прямо скажи, лень стало)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1487
Re: Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт...
Отправлено: 19.12.22 - 09:26
#20
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Уважаемые пользователи. Я вижу в этой ветке отклонение от темы. Удалять не будем, но обсуждение проблем ОСИ лучше перенести в отдельную ветку.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1031
Re: Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт...
Отправлено: 19.12.22 - 10:12
#21
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Языческий праздник, языческие традиции !Языческие корни новогодних обрядов
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9080
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 19.12.22 - 10:31
#22
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Пардон,не туда

[Исправлено: Добринцофф, 19.12.2022 - 10:41]
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