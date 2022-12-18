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≡ На чемпионате мира по футболу в Катаре осталось провести финальный матч
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45769
На чемпионате мира по футболу в Катаре осталось провести финальный матч
Отправлено: 18.12.22 - 15:05
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Сегодня сборные Франции и Аргентины разыграют золотые награды завершающегося в Катаре чемпионата мира по футболу. А накануне состоялся матч за третье место, в котором встречались сборные Марокко и Хорватии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20681
Re: На чемпионате мира по футболу в Катаре осталось провести...
Отправлено: 18.12.22 - 15:05
#1
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Сборная Франции..



За кого болеть, даже не знаю..
Профайл
d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
378
На чемпионате мира по футболу в Катаре осталось провести финальный матч
Отправлено: 18.12.22 - 15:37
#2
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20681
На чемпионате мира по футболу в Катаре осталось провести финальный матч
Отправлено: 19.12.22 - 00:10
#3
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Ну что ж..
Молодцы..
И те и эти..
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