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≡ Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45769
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 18.12.22 - 22:02
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Огни главной новогодней ёлки зажгли сегодня, 18 декабря, на центральной площади Костаная. В этом году акимат решил серьезнее отнестись к празднику - в центре залили несколько ледяных горок, детский лабиринт, а также снежные и ледяные фигуры.
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W
§ WildMadCat
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.12
Сообщений:
22
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 18.12.22 - 22:02
#1
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8913
Re: Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт...
Отправлено: 18.12.22 - 22:19
#2
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Цитата:
- В прошлом году я ёлку в Костанае не видел, поэтому не могу сравнить, - ответил аким.

А я видел наверное больше 30 ёлок Костаная. Последние 15 лет даже есть на фото. Сравнить могу.

Честно, 20 и 21 год не переплюнули.
То, что днем хоть на ней банты и бусы - отлично, а в темноте вся прошлогодняя скудная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20681
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 18.12.22 - 22:23
#3
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Наша красавица..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20681
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 18.12.22 - 22:26
#4
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Цитата:
yudjin:
Честно, 20 и 21 год не переплюнули. То

Зато компенсировали это горкой, городком из фигурок..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20681
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 18.12.22 - 22:28
#5
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Фигурки..



Кстати узнавали, одна такая стоит 50 тысяч тенге..
Ну для нашего двора дороговато все же..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20681
Re: Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт...
Отправлено: 18.12.22 - 22:29
#6
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Еще что то..

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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8913
Re: Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт...
Отправлено: 18.12.22 - 22:33
#7
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Цитата:
Концертную программу для костанайцев подготовили 250 артистов. Они играли на скрипках, танцевали с лентами, подкидывали Земной шар.

А не смущает организаторов, что большая часть представления практически не видна зрителям? Если впереди стоящим стеной еще можно было увидеть и квадроциклы, и танец детей, то уже в 3-х метрах видно только макушки снующих журналистов, загораживающих все. Им плевать на зрителя, главное кадры!
Это я на носочках и с вытянутыми руками снял.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20681
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 18.12.22 - 22:34
#8
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Правда отполированы частички снега народом на столько, что очень скользко..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8913
Re: Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт...
Отправлено: 18.12.22 - 22:37
#9
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Цитата:
111:
Зато компенсировали это горкой, городком из фигурок..

ты мне чужой труд не показывай, ты свой покажи? Или уже в кусты?

Цитата:
111:
Наша красавица..

Какая она твоя?

Вот три моих
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11809
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 18.12.22 - 22:40
#10
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Цитата:
yudjin:

И че ночью не кто не с воровал и даже не ломает? Странно. :-o Она ещё и искуственная. Ваще странно))

[Исправлено: Vit, 18.12.2022 - 21:42]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8913
Re: Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт...
Отправлено: 18.12.22 - 22:46
#11
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Цитата:
- Я уже 10 лет поздравляю детей в Лисаковске, а сегодня большая честь поздравлять детей в Костанае, - отметил Игорь ШПАК, он же Дед Мороз. - На подготовку ушло примерно две недели.

Это так много времени надо фанеру записать? Что уже рот открывать в микрофон дюже тяжело?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8913
Re: Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт...
Отправлено: 18.12.22 - 22:50
#12
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Цитата:
Vit:
И че ночью не кто не с воровал и даже не ломает? Странно. :-o Она ещё и искуственная. Ваще странно))

просто они под напряжением датчик движения срабатывает, сирена орет на весь район ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20681
Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 18.12.22 - 23:08
#13
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Цитата:
yudjin:
ты мне чужой труд не показывай, ты свой покажи?

Говорил же, мы начнем в следующую субботу, и там идут у нас суды с депутатами и родственниками Святых, еще с кем то, которые идут против ОСИ, нахапали тут подвалов и недвижимости, а платить хотят так же, по 25 тенге за квадрат, с гонки за хорошую елку выпали как то, сейчас не до этого просто, так что у нас пока пролет..
Ближе к 22му решим..
Элементарно пока нет денег даже на суды с ними, а это по 500 тысяч наверно за раз в лучшем случае..
Так что сейчас пока сидим, ниче толком не делаем, должен был быть плов 16го, и то его не сделали..
Ну потом все сообщу, когда елка будет..
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9075
Re: Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт...
Отправлено: 19.12.22 - 00:23
#14
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Цитата:
111:
а платить хотят так же, по 25 тенге за квадрат,

Суды за то что цена не страивает 25 тнг,надо больше им платить чем другим,или в чём то другом проблема?
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