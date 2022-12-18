Отправлено: - 22:19

- В прошлом году я ёлку в Костанае не видел, поэтому не могу сравнить, - ответил аким.

Цитата:А я видел наверное больше 30 ёлок Костаная. Последние 15 лет даже есть на фото. Сравнить могу.Честно, 20 и 21 год не переплюнули.То, что днем хоть на ней банты и бусы - отлично, а в темноте вся прошлогодняя скудная.