Дед Мороз на квадроцикле и ёлка с фейерверком - Старт новогодним празднованиям дали в Костанае
Отправлено: 18.12.22 - 22:02
Огни главной новогодней ёлки зажгли сегодня, 18 декабря, на центральной площади Костаная. В этом году акимат решил серьезнее отнестись к празднику - в центре залили несколько ледяных горок, детский лабиринт, а также снежные и ледяные фигуры. Читать новость
- В прошлом году я ёлку в Костанае не видел, поэтому не могу сравнить, - ответил аким.
А я видел наверное больше 30 ёлок Костаная. Последние 15 лет даже есть на фото. Сравнить могу. Честно, 20 и 21 год не переплюнули. То, что днем хоть на ней банты и бусы - отлично, а в темноте вся прошлогодняя скудная.
Концертную программу для костанайцев подготовили 250 артистов. Они играли на скрипках, танцевали с лентами, подкидывали Земной шар.
А не смущает организаторов, что большая часть представления практически не видна зрителям? Если впереди стоящим стеной еще можно было увидеть и квадроциклы, и танец детей, то уже в 3-х метрах видно только макушки снующих журналистов, загораживающих все. Им плевать на зрителя, главное кадры! Это я на носочках и с вытянутыми руками снял.
yudjin: ты мне чужой труд не показывай, ты свой покажи?
Говорил же, мы начнем в следующую субботу, и там идут у нас суды с депутатами и родственниками Святых, еще с кем то, которые идут против ОСИ, нахапали тут подвалов и недвижимости, а платить хотят так же, по 25 тенге за квадрат, с гонки за хорошую елку выпали как то, сейчас не до этого просто, так что у нас пока пролет.. Ближе к 22му решим.. Элементарно пока нет денег даже на суды с ними, а это по 500 тысяч наверно за раз в лучшем случае.. Так что сейчас пока сидим, ниче толком не делаем, должен был быть плов 16го, и то его не сделали.. Ну потом все сообщу, когда елка будет..
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