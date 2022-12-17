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≡ Две костанайские спортсменки поборются за золотые медали чемпионата Казахстана по боксу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45763
Две костанайские спортсменки поборются за золотые медали чемпионата Казахстана по боксу
Отправлено: 17.12.22 - 18:17
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В Костанае в Школе бокса, расположенной на набережной по улице Гашека, сегодня пройдут финальные бои чемпионата Казахстана по боксу среди женщин. Костанайскую область на этом чемпионате представляли четыре спортсменки.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
215
Re: Две костанайские спортсменки поборются за золотые медали...
Отправлено: 17.12.22 - 18:17
#1
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И эти людишки, запрещают лесбиянство?
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