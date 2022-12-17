Отправлено: - 14:54

Многим людям кажется, что моделям достаточно просто улыбаться, идти и все - ты красивая. Нет, это так не работает. Ты должна показать, что ты не просто красивая, а у тебя есть душа, через свой взгляд.

[Исправлено: 111, 17.12.2022 - 14:55]

Цитата:Что то тут есть..Хорошо изученная фраза, применимая ко всем, например..- Многим людям кажется, что комментаторам достаточно просто писать, нажимать кнопки и все - ты умна. Нет, это так не работает. Ты должна показать, что ты не просто блогер, а у тебя есть мозги, через свой взгляд.