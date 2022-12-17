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≡ «Чтобы стать «Мисс», недостаточно быть просто красивой» - Нина Доброжан про конкурсы красоты, комментарии в Instagram и свою жизнь
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45762
«Чтобы стать «Мисс», недостаточно быть просто красивой» - Нина Доброжан про конкурсы красоты, комментарии в Instagram и свою жизнь
Отправлено: 17.12.22 - 14:54
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Обладательница титула «Мисс Костанай» Нина ДОБРОЖАН представляла Костанайскую область на конкурсе красоты «Мисс Казахстан». О том, почему она решила стать моделью, как принимала участие в конкурсе «Мисс Казахстан», что думает насчет финала и последующего скандала конкурса «Мисс Костанай» Нина рассказала «НГ».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
«Чтобы стать «Мисс», недостаточно быть просто красивой» - Нина Доброжан про конкурсы красоты, комментарии в Instagram и свою жизнь
Отправлено: 17.12.22 - 14:54
#1
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Цитата:
Многим людям кажется, что моделям достаточно просто улыбаться, идти и все - ты красивая. Нет, это так не работает. Ты должна показать, что ты не просто красивая, а у тебя есть душа, через свой взгляд.


Что то тут есть..
Хорошо изученная фраза, применимая ко всем, например..


- Многим людям кажется, что комментаторам достаточно просто писать, нажимать кнопки и все - ты умна. Нет, это так не работает. Ты должна показать, что ты не просто блогер, а у тебя есть мозги, через свой взгляд.

[Исправлено: 111, 17.12.2022 - 14:55]
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