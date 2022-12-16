Отправлено: - 10:52

В Казахстане решили легализовать иностранные праворульные автомобили из-за того, что такие машины более доступны населению.

Цитата:Страно это. Я думал ПДД написаны кровью. Тогда раз вы разрешаите праворуким корытам гонять по правостороним дорогам, тогда уже для полного пакета отменяйте все нарушения для всех типов автомобилей связаных с обгоном. Беспределить ,так по полной уже.