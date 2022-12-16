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≡ МВД о легализации праворульных авто: Они дешевле, за счёт них люди кормят свои семьи
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45762
МВД о легализации праворульных авто: Они дешевле, за счёт них люди кормят свои семьи
Отправлено: 16.12.22 - 14:14
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В Казахстане решили легализовать иностранные праворульные автомобили из-за того, что такие машины более доступны населению. Решение приняли, чтобы создать населению хоть какие-то условия, заявили в МВД.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15451
Re: МВД о легализации праворульных авто: Они дешевле, за счёт...
Отправлено: 16.12.22 - 14:14
#1
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Цитата:
ведь праворульные стоят дешевле. Тем более если учесть их количество. Суть самой легализации в чём – как раз-таки помочь этой категории граждан.

Источник:

Товарищи в МВД не умеют в закон спроса и предложения? После легализации цены сравняются, а количество ДТП увеличатся.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5684
Re: МВД о легализации праворульных авто: Они дешевле, за счёт...
Отправлено: 16.12.22 - 15:49
#2
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О боже! Они беспокоятся о своем народе, хотят условия создать. Надо срочно проверить, кто предложил сие, не оказалось ли у него во дворе или у братишек праворульные авто
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
424
Re: МВД о легализации праворульных авто: Они дешевле, за счёт...
Отправлено: 16.12.22 - 19:05
#3
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а ларчик то просто открывался. На всех уровнях этот вопрос пролоббировали, естественно не бескорыстно.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11807
Re: МВД о легализации праворульных авто: Они дешевле, за счёт...
Отправлено: 17.12.22 - 10:52
#4
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Цитата:
В Казахстане решили легализовать иностранные праворульные автомобили из-за того, что такие машины более доступны населению.

Страно это. Я думал ПДД написаны кровью. Тогда раз вы разрешаите праворуким корытам гонять по правостороним дорогам, тогда уже для полного пакета отменяйте все нарушения для всех типов автомобилей связаных с обгоном. Беспределить ,так по полной уже.
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В
§ Верещагин
(Пользователи)
Регистрация:
16.12.22
Сообщений:
1
Re: МВД о легализации праворульных авто: Они дешевле, за счёт...
Отправлено: 17.12.22 - 13:01
#5
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Очередной плевок в лицо законопослушным гражданам. О людях они озаботились, как же. Я думаю они за себя переживают. Даю бесплатный совет: следите за всеми товарами, как за газом и будет вам счастье.
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