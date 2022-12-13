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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 594 из 594«1...592593594
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.12.22 - 19:25
#8896
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Хотя, красят..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.12.22 - 19:26
#8897
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Ну в общем пока так..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.12.22 - 20:36
#8898
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Горка то сделалась..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.12.22 - 20:37
#8899
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Еще куда то подсветка делась, наверно с елкой зажгут..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.12.22 - 20:38
#8900
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Кто пьяным на нее пойдет после Нового Года ночью, признавайтесь..
Помню паровозиками гоняли, стоя сперва пытались..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.12.22 - 01:05
#8901
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Посмотрел на бывшего работника Яндекса, который на сегодня стал пропагандисткой помойкой..
Создал какой то агрегатор новостей, интересно..
И как умно говорит о пропаганде и телевизоре..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.12.22 - 01:12
#8902
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Кстати что то исчезли многие Z-пропагандисты..
Ни одна из мечта не сбылась, из той лжи, что им выливали с помойки на голову?
Ни денацификации, ни милитаризации, еще чего то, ни даже уже нет Херсона, хотя первая половина этого слова единственного областного центра, которые они смогли взять, наверно при них все таки осталась..
И нацисты пачками по Украине бродят, и не освободили никого практически, Мариуполь или Бахмут, он же Артемовск, превращенный в руины?
Это освобождение?
Теперь от злобы они мечтают не освобождать, пропагандисты типа Соловьева, а стирать украинские города с земли..
Но даже и этого не могут, большинство бомб, летящих на мирные города, просто сбиваются Героями Украины..
Так вот от чего теперь замолчали наши Z-ждуны..
Понятно..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.12.22 - 01:16
#8903
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Кстати Украина с честью отстаивает свою Независимость.
Что более чем героически, сражаясь против безумства голодающих оккупантов, ворующих стиральные машинки и унитазы..
Способны ли мы на такое..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.12.22 - 01:24
#8904
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Оккупантами уничтожен кран гигант, своего рода Мрия, Захарий..
Уничтожили, потому что не смогли нормально украсть.
Освобождение..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.12.22 - 10:55
#8905
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Цитата:
111:
оккупантов, ворующих стиральные машинки и унитазы..

А может это все-таки местные мародерствуют? Или ты реально веришь что б лётчики, вагнеровцы, или танкисты воруют унитазы?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11807
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.12.22 - 10:57
#8906
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Цитата:
111:
Оккупантами уничтожен кран гигант,

Не уничтожен, а декоммунизирован. Просто Киев сам стеснялся его разрезать на металлолом ,проклятый советский кран.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.12.22 - 11:13
#8907
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Цитата:
111:
сражаясь против безумства голодающих оккупантов, ворующих стиральные машинки и унитазы..


Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
959
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.12.22 - 11:44
#8908
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Цитата:
111:
Кстати Украина с честью отстаивает свою Независимость.

Хехе. Независимость с удавкой на шее в виде помощи которую оказывают страны ? Не знал что это не просто так , за красивые глаза ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.12.22 - 14:37
#8909
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Цитата:
YESNO:
Хехе. Независимость с удавкой на шее в виде помощи которую оказывают страны ?

А у кого есть настоящая независимость?
Даже у тех, кого ведут как скот на бойню, (Птаха), она есть?
Да, Независимость, думаю понятие относительное, и СССР когда то был "независимым", получая от тех же европейцев и тех же американцев и оружие и все остальное..
Но ведь это для народа была же битва за Независимость?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.12.22 - 14:44
#8910
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Память заполнилась, всю ночь скачивал какие то Коммандоры, Очистки, выискивал там какие то микроскопические файлы..
Снизилось со 128 до 127.1, фото столько удалил и тд..
И тут нечаянно под Хранилищем и всей информацией увидел в настройках телефона загадочную цифру, 90, другие файлы..
Залез туда, а это Телеграмм..
Вычищал вручную минут 40, потом догадался залезть в сам телеграмм и как то очистить Кэш и остальное..
Теперь память 36 помоему и свободно до 128ми..
А я блин еще и сидишку купил мощную, и в гугол фото подписался, все равно птсал памяти нет..
И всего поудалял блин..
А это оказывается телеграмм..
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