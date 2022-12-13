Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 01:12

Кстати что то исчезли многие Z-пропагандисты..

Ни одна из мечта не сбылась, из той лжи, что им выливали с помойки на голову?

Ни денацификации, ни милитаризации, еще чего то, ни даже уже нет Херсона, хотя первая половина этого слова единственного областного центра, которые они смогли взять, наверно при них все таки осталась..

И нацисты пачками по Украине бродят, и не освободили никого практически, Мариуполь или Бахмут, он же Артемовск, превращенный в руины?

Это освобождение?

Теперь от злобы они мечтают не освобождать, пропагандисты типа Соловьева, а стирать украинские города с земли..

Но даже и этого не могут, большинство бомб, летящих на мирные города, просто сбиваются Героями Украины..

Так вот от чего теперь замолчали наши Z-ждуны..

Понятно..