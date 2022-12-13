Кстати что то исчезли многие Z-пропагандисты.. Ни одна из мечта не сбылась, из той лжи, что им выливали с помойки на голову? Ни денацификации, ни милитаризации, еще чего то, ни даже уже нет Херсона, хотя первая половина этого слова единственного областного центра, которые они смогли взять, наверно при них все таки осталась.. И нацисты пачками по Украине бродят, и не освободили никого практически, Мариуполь или Бахмут, он же Артемовск, превращенный в руины? Это освобождение? Теперь от злобы они мечтают не освобождать, пропагандисты типа Соловьева, а стирать украинские города с земли.. Но даже и этого не могут, большинство бомб, летящих на мирные города, просто сбиваются Героями Украины.. Так вот от чего теперь замолчали наши Z-ждуны.. Понятно..
YESNO: Хехе. Независимость с удавкой на шее в виде помощи которую оказывают страны ?
А у кого есть настоящая независимость? Даже у тех, кого ведут как скот на бойню, (Птаха), она есть? Да, Независимость, думаю понятие относительное, и СССР когда то был "независимым", получая от тех же европейцев и тех же американцев и оружие и все остальное.. Но ведь это для народа была же битва за Независимость?
Память заполнилась, всю ночь скачивал какие то Коммандоры, Очистки, выискивал там какие то микроскопические файлы.. Снизилось со 128 до 127.1, фото столько удалил и тд.. И тут нечаянно под Хранилищем и всей информацией увидел в настройках телефона загадочную цифру, 90, другие файлы.. Залез туда, а это Телеграмм.. Вычищал вручную минут 40, потом догадался залезть в сам телеграмм и как то очистить Кэш и остальное.. Теперь память 36 помоему и свободно до 128ми.. А я блин еще и сидишку купил мощную, и в гугол фото подписался, все равно птсал памяти нет.. И всего поудалял блин.. А это оказывается телеграмм..
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