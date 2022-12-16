Смена акима Костанайской области продолжает активно обсуждаться в социуме. Естественно, главный вопрос: что потеряно и что приобретено для нашего региона от этой смены мест. Давайте порассуждаем вместе. Читать новость
Как по мне то это глупость,зачем из Акима устраивать ситуационный центр ikomek? У чиновника должны быть приёмные дни для работы с населением,каждый записавшийся и обратившийся к акиму должен получить ответ на свой вопрос,если ответ отрицательный то указать причину отказа,но никак ни с утра до ночи отвечать по телефону на вопросы типа ,у меня прорвало батарею отопления,возле дома помойка,почему в магазине яйца и сахар дорогие и от меня ушёл муж ПАМАГИТЕ вы же аким.
71422: чтобы каждый ему названивал по любым вопросам
Вот зря так про людей... Чтобы человек решил набрать номер акима, его надо довести до белого каления буквально. А сейчас часто будет достаточно пообещать какому-нибудь зарвавшемуся мелкому столоначальнику позвонить акиму и вопрос начнёт решаться.
Все обещанное просто популизм. Толку от этого никакого. Рудненский аким готов тебя выслушать, но перед этим предупреждает, что ничего делать не будет. У него куча глобальных проблем. Ну и толку к нему ходить?
Я понимаю, почему новый аким вызывает такой оптимизм у г-на Денисова. Какой то коммунистический подход в первых шагах нового акима присутствует. С телефонами вообще бред, хотите заблокировать работу акимата, дайте телефоны чиновников, да ещё и обяжите их отвечать, всё работа встала. С этим назначением вера в какие то перемены, декларируемые президентом у меня рухнула. А ещё и громадьё планов по застройке Костаная ввысь, работать, работать и работать, как завещал... Впрочем он кажется завещал учиться,а мы учиться жить по новому не хотим, хотим по старинке, жить преодолевая трудности. Зато как мило сердцу, по ранешнему, никаких тебе IT, и цифровизаций с роботизацией, будем делать , как аким сказал и точка. Вот только вопрос, что у него в голове? Судя по активности, с которой он начал вмешиваться в дела городского акима, нас ждёт ещё один период крепкого хозяйственника, типа г-на Кулагина.
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