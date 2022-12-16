Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды

Отправлено: - 18:01

Я понимаю, почему новый аким вызывает такой оптимизм у г-на Денисова. Какой то коммунистический подход в первых шагах нового акима присутствует. С телефонами вообще бред, хотите заблокировать работу акимата, дайте телефоны чиновников, да ещё и обяжите их отвечать, всё работа встала. С этим назначением вера в какие то перемены, декларируемые президентом у меня рухнула. А ещё и громадьё планов по застройке Костаная ввысь, работать, работать и работать, как завещал... Впрочем он кажется завещал учиться,а мы учиться жить по новому не хотим, хотим по старинке, жить преодолевая трудности. Зато как мило сердцу, по ранешнему, никаких тебе IT, и цифровизаций с роботизацией, будем делать , как аким сказал и точка. Вот только вопрос, что у него в голове? Судя по активности, с которой он начал вмешиваться в дела городского акима, нас ждёт ещё один период крепкого хозяйственника, типа г-на Кулагина.