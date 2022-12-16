Re: Ликвидировать стихийные свалки до лета поручил...

Отправлено: - 11:28

Сначала нужно сделать услугу по утилизации КГМ и строительного мусора доступной. А потом уже штрафовать нарушителей. Ну вот к примеру устанавливает себе человек входную металлическую дверь, у него соответственно утилизируется старая деревянная и 3-4 мешка (по половинке, потому что тяжелое) битого бетона и кирпича. Так вот за вывоз этого берут 6 тысяч тенге. Это же не полная машина строительного мусора. При этом сама услуга по установке двери обходится человеку еще в 36 тысяч тенге (под ключ). Итого человек купил дверь, заплатил за установку почти треть от стоимости. И еще за мусор. А если вынесет на мусорку - его оштрафуют. В подъезде тоже нельзя оставлять - штраф. Да многие бы с удовольствием соблюли закон, если бы это стоило соответствующе. Тариф за вывоз мусора 245 тенге - за месяц. Это считают почти куб на человека. А тут пару мешков за 6 000