Отправлено: - 11:24

Добринцофф:



71422:



но вызывают вопросы о своей надежности футбольный манеж и Теннисный центр.

И еще весьма сомнительного назначения гольф-клуб, который замаскирован в складках местности.

Цитата:Цитата:Наивные, можно подумать это будут их личные номера телефонов.Приобретут еще по одному номеру и вручат мальчику на побегушках или секретарше, которые будут "общаться" с народом.Цитата:Подтопляемую лыжную базу забыли.Цитата:Справедливости ради, надо сказать, что оный возник еще заааааадолго до Мухамбетова. При Шукееве еще в 2003 году и как байская забава поддерживался всеми предыдущими насальниками.