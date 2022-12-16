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Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45758
Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Отправлено: 16.12.22 - 09:13
Смена акима Костанайской области продолжает активно обсуждаться в социуме. Естественно, главный вопрос: что потеряно и что приобретено для нашего региона от этой смены мест. Давайте порассуждаем вместе.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 423
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Отправлено: 16.12.22 - 09:13
жаль не успели Архимеда посадить
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15450
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Отправлено: 16.12.22 - 09:18
Цитата:
Садвакасов тоже "из наших краев", а толку? "Пришлый" Мухамбетов сделал значительно больше, чем "свой", которого тихо сняли и не тронули во время "большого акиматовского дела".
Он из наших краев и людей хорошо знает.
Источник:
Источник:
Садвакасов тоже "из наших краев", а толку? "Пришлый" Мухамбетов сделал значительно больше, чем "свой", которого тихо сняли и не тронули во время "большого акиматовского дела".
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9073
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Отправлено: 16.12.22 - 10:03
Цитата:
Как по мне то это глупость,зачем из Акима устраивать ситуационный центр ikomek?
У чиновника должны быть приёмные дни для работы с населением,каждый записавшийся и обратившийся к акиму должен получить ответ на свой вопрос,если ответ отрицательный то указать причину отказа,но никак ни с утра до ночи отвечать по телефону на вопросы типа ,у меня прорвало батарею отопления,возле дома помойка,почему в магазине яйца и сахар дорогие и от меня ушёл муж ПАМАГИТЕ вы же аким.
Второй повод для одобрения - требование акима опубликовать и сделать доступными для населения телефоны, в том числе и сотовые, чиновников любого масштаба.
Источник:
Источник:
Как по мне то это глупость,зачем из Акима устраивать ситуационный центр ikomek?
У чиновника должны быть приёмные дни для работы с населением,каждый записавшийся и обратившийся к акиму должен получить ответ на свой вопрос,если ответ отрицательный то указать причину отказа,но никак ни с утра до ночи отвечать по телефону на вопросы типа ,у меня прорвало батарею отопления,возле дома помойка,почему в магазине яйца и сахар дорогие и от меня ушёл муж ПАМАГИТЕ вы же аким.
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 81
Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Отправлено: 16.12.22 - 11:03
Решение опубликовать Акиму свой телефон , чтобы каждый ему названивал по любым вопросам никак не вызывает одобрение, а скорей недоумение. Зачем? Считаю это решение чисто популистическим и не больше.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8907
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Отправлено: 16.12.22 - 11:24
Цитата:
Цитата:
Наивные, можно подумать это будут их личные номера телефонов.
Приобретут еще по одному номеру и вручат мальчику на побегушках или секретарше, которые будут "общаться" с народом.
Цитата:
Подтопляемую лыжную базу забыли.
Цитата:
Справедливости ради, надо сказать, что оный возник еще заааааадолго до Мухамбетова. При Шукееве еще в 2003 году и как байская забава поддерживался всеми предыдущими насальниками.
Добринцофф:
Цитата:
71422:
Наивные, можно подумать это будут их личные номера телефонов.
Приобретут еще по одному номеру и вручат мальчику на побегушках или секретарше, которые будут "общаться" с народом.
Цитата:
но вызывают вопросы о своей надежности футбольный манеж и Теннисный центр.
Подтопляемую лыжную базу забыли.
Цитата:
И еще весьма сомнительного назначения гольф-клуб, который замаскирован в складках местности.
Справедливости ради, надо сказать, что оный возник еще заааааадолго до Мухамбетова. При Шукееве еще в 2003 году и как байская забава поддерживался всеми предыдущими насальниками.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 592
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Отправлено: 16.12.22 - 11:41
Цитата:
Вот зря так про людей...
Чтобы человек решил набрать номер акима, его надо довести до белого каления буквально.
А сейчас часто будет достаточно пообещать какому-нибудь зарвавшемуся мелкому столоначальнику позвонить акиму и вопрос начнёт решаться.
71422:
чтобы каждый ему названивал по любым вопросам
чтобы каждый ему названивал по любым вопросам
Вот зря так про людей...
Чтобы человек решил набрать номер акима, его надо довести до белого каления буквально.
А сейчас часто будет достаточно пообещать какому-нибудь зарвавшемуся мелкому столоначальнику позвонить акиму и вопрос начнёт решаться.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Отправлено: 16.12.22 - 12:30
А.Денисов: Есть также надежда, что строительство социально значимых объектов в области будет опираться на мнение населения, волюнтаристская практика Архимеда должна быть прекращена.
Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Отправлено: 16.12.22 - 12:39
Цитата:
В мае текущего года, грунтовыми водами подтопляло.
Подробнее здесь:
yudjin:
Подтопляемую лыжную базу забыли.
Подтопляемую лыжную базу забыли.
В мае текущего года, грунтовыми водами подтопляло.
Подробнее здесь:
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 970
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Затеплился огонек надежды
Отправлено: 16.12.22 - 12:45
Все обещанное просто популизм. Толку от этого никакого. Рудненский аким готов тебя выслушать, но перед этим предупреждает, что ничего делать не будет. У него куча глобальных проблем. Ну и толку к нему ходить?
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