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≡ Ликвидировать стихийные свалки до лета поручил премьер-министр Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45758
Ликвидировать стихийные свалки до лета поручил премьер-министр Казахстана
Отправлено: 16.12.22 - 10:59
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Акиматы должны до 1 июня ликвидировать стихийные свалки и ускорить работы по приведению мусорных полигонов в соответствие с экологическими и санитарными требованиями. Соответствующее поручение дал премьер-министр Алихан Смаилов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
592
Re: Ликвидировать стихийные свалки до лета поручил...
Отправлено: 16.12.22 - 10:59
#1
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В первую и главную очередь надо дать поручение МВД, чтобы полиция начала работать с нарушителями.
Пока не начнут нещадно штрафовать всех, кто гадит, ничего не изменится и никакие акимы с этой проблемой не справятся.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
343
Re: Ликвидировать стихийные свалки до лета поручил...
Отправлено: 16.12.22 - 11:28
#2
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Сначала нужно сделать услугу по утилизации КГМ и строительного мусора доступной. А потом уже штрафовать нарушителей. Ну вот к примеру устанавливает себе человек входную металлическую дверь, у него соответственно утилизируется старая деревянная и 3-4 мешка (по половинке, потому что тяжелое) битого бетона и кирпича. Так вот за вывоз этого берут 6 тысяч тенге. Это же не полная машина строительного мусора. При этом сама услуга по установке двери обходится человеку еще в 36 тысяч тенге (под ключ). Итого человек купил дверь, заплатил за установку почти треть от стоимости. И еще за мусор. А если вынесет на мусорку - его оштрафуют. В подъезде тоже нельзя оставлять - штраф. Да многие бы с удовольствием соблюли закон, если бы это стоило соответствующе. Тариф за вывоз мусора 245 тенге - за месяц. Это считают почти куб на человека. А тут пару мешков за 6 000
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
592
Ликвидировать стихийные свалки до лета поручил премьер-министр Казахстана
Отправлено: 16.12.22 - 11:37
#3
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Цитата:
Alehander:
нужно сделать услугу по утилизации КГМ и строительного мусора доступной

Нужно. А можно заказывать установку у тех, кто убирает за собой.
Я в квартире поменял все окна и даже в руки не брал ничего. Всё сами вынесли и вывезли.
...
А вообще я про тех писал, кто гадит по углам. Вывозят в посадки, в степь... Кто после своего "отдыха на природе" оставляет своё дерьмо...
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