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Дефицит электроэнергии возник в Казахстане: в регионах могут ввести ограничения
Дефицит электроэнергии возник в Казахстане: в регионах могут ввести ограничения
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