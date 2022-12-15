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≡ Дефицит электроэнергии возник в Казахстане: в регионах могут ввести ограничения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45755
Дефицит электроэнергии возник в Казахстане: в регионах могут ввести ограничения
Отправлено: 15.12.22 - 17:58
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В декабре наблюдается значительное увеличение энергопотребления в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) Казахстана. Так, 07 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3452
Re: Дефицит электроэнергии возник в Казахстане: в регионах могут...
Отправлено: 15.12.22 - 17:58
#1
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Топить надо хорошо: у нас северный регион - топить начинаем с сентября и завершаем в мае. А, расход эл.энергии стал большим из за того что ТЭЦ - работают плохо, теплотрассы текут, толком не утепленные, вот и жители включают дополнительные эл.обогреватели.
На будущий год расход эл.энергии ещё больше будет - тем более сам Токаев об этом сказал: - "....в будущем году будет ещё хуже....".
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5681
Re: Дефицит электроэнергии возник в Казахстане: в регионах могут...
Отправлено: 15.12.22 - 20:34
#2
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Нынче уголь и дрова очень дорогие, отопительный сезон во дворцах небожителей не подъемная роскошь, а подключиться левым проводом или на проходящие провода дело плевое. Почему бы не выяснить сотрудникам электросетей каким это методом отапливается пятьсот метров площадей элитной недвижимости
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20627
Re: Дефицит электроэнергии возник в Казахстане: в регионах могут...
Отправлено: 15.12.22 - 21:52
#3
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Блин..
Украину вот всю разбомбили и бомбят круглосуточно причем..
И то там отключения, потом очень быстро делают..
У нас безо всяких бомбежек, вот так, просто так, все работает гораздо хуже, чем у Украины, энергетику которой бомбят крылатыми ракетами, Иранскими Шахедами, какими то сверхмощными Иксами...
Мда уж..
Ну не верю..
Все у нас работает, просто олигархи миллиардеры требуют бабло с государства и им его дают..
Миллиардами..
Вынуждены давать..
А не то олигархи отключат там что то..
По моему это просто шантаж..
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