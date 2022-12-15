Re: Дефицит электроэнергии возник в Казахстане: в регионах могут...

Отправлено: - 21:52

Блин..

Украину вот всю разбомбили и бомбят круглосуточно причем..

И то там отключения, потом очень быстро делают..

У нас безо всяких бомбежек, вот так, просто так, все работает гораздо хуже, чем у Украины, энергетику которой бомбят крылатыми ракетами, Иранскими Шахедами, какими то сверхмощными Иксами...

Мда уж..

Ну не верю..

Все у нас работает, просто олигархи миллиардеры требуют бабло с государства и им его дают..

Миллиардами..

Вынуждены давать..

А не то олигархи отключат там что то..

По моему это просто шантаж..