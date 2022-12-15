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≡ Сборные Костанайской области стали победителями открытого Кубка РК по баскетболу среди юношей и девушек
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45755
Сборные Костанайской области стали победителями открытого Кубка РК по баскетболу среди юношей и девушек
Отправлено: 15.12.22 - 21:47
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В Костанае завершился XVI открытый Кубок Республики Казахстан по баскетболу среди юношей и девушек 2006 г.р. и младше, посвященный памяти отличника просвещения КазССР, судье Всесоюзной категории Кадырбека Бузавгалиевича Успанова.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20627
Re: Сборные Костанайской области стали победителями открытого...
Отправлено: 15.12.22 - 21:47
#1
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Круто.
Хоть не одним боксом дышим, вестником нищеты и бессилия..
Команда, вот где главное..
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