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Сборные Костанайской области стали победителями открытого Кубка РК по баскетболу среди юношей и девушек
Сборные Костанайской области стали победителями открытого Кубка РК по баскетболу среди юношей и девушек
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