Утверждение "всё равно будет темно, когда переведут время" - это заблуждение.
Отправлено: 15.12.22 - 15:47
Среди мнений общественности нашей области, иногда слышу фразу "всё равно будет темно, когда переведут время". Чтобы развеять этот миф, решил промониторить наше "административное утро". Нашел подходящее место, где нет уличного освещения. Небо было ясное, Луна и звёзды просматривались. Читать новость
Среди мнений общественности нашей области, иногда слышу фразу "всё равно будет темно, когда переведут время". Чтобы развеять этот миф, решил промониторить наше "административное утро"
Что за глупый вброс? Это называется тактика спор сам с собою,когда человек вкидывает утверждение которое никто не произносил и сам же спорит с этим утверждением якобы докзавая его несастоятельность Нурхожаев не смог ответить на мои вопросы решили другого блогера подключить?? Активисты утверждают что сейчас дети встают в темноте и пробуждение в темноте якобы влияет на их здоровье и для этого требуют перевести время на 1 час чтобы дети просыпались при солнечном свете
И тут же видим как автор путем не хитрого эксперимента доказывает то что при переводе, в 8,10 утра будут слабые сумерки Проблема в том что детям уже в школу надо идти в 8,10 утра а встают они раньше и раньше даже в ровно в 8 утра ещё ночь кромешная Тоесть дети при переводе так и так будут пробуждаться в ночи что вредно по мнению активистов И в чем смысл?
Цитата:
Также бытует мнение, что опережение природного времени никак не влияет на организм человека. По этому поводу хочу привести в пример расположенную на одной долготе с нашей областью, Кызылординскую область, которую совсем недавно возвратили в природное время, со всеми научно обоснованными доводами.
Автор доводы только забыл добавить Где доводы то? И что в Кызылорде болеть меньше стали? Где статистика? Цитата:
Именно аким области Кушербаев направил представление в правительство для рассмотрения этого вопроса. Всё что отличает нашу область от Кызылординской, это только аким.
Кушербаеву хайпануть надо было Вот он и пошел на попятную одному!! 1!! Активисту Когда как там народ теперь требует обратного перевода создавая петиции и обращаясь к депутатам Цитата:
Всё что отличает нашу область от Кызылординской, это только аким.
У нас третий аким уже не переводит время И что? Цитата:
Ничего важнее чем здоровье для человека быть не может!!! Ведь даже для принятия решений в правительстве, либо акиматах необходимо отличное физическое, интеллектуальное, эмоциональное состояние чиновников. А откуда оно будет, если сама Астана находится вне своего часового пояса, последствия которого научно обоснованы. И здесь для решения этих ньюансов, следующим стоит вопрос об отмене декретного времени, которое действует на всей территории РК. Казахстану природное время!!!
Правильно Вот тут Нурхожаев и приводил факт что врачи негативно относятся к различным переводам времени Так зачем переводить если это повлияет на здоровье людей?
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