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≡ Последний парад наступает?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45755
Последний парад наступает?
Отправлено: 15.12.22 - 21:33
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Предприниматели в мажилисе просили перенести изменения в субсидировании на год. Круглый стол с депутатами парламента прошел 13 декабря, за две недели до вступления в действие целого пакета нововведений в сфере государственной поддержки агропромышленного комплекса. Они таковы, что один из выступавших на этой встрече предпринимателей назвал будущее после 1 января 2023 года «коллапсом, который мы устраиваем для себя своими руками». Цитата прямая, корреспондент «НГ» слушал заседание онлайн.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3452
Последний парад наступает?
Отправлено: 15.12.22 - 21:33
#1
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Цитата://на сайте министерства сообщается, что «модуль авторасчетов позволит еще на этапе приема заявки рассчитать полагающуюся выплату без человеческого фактора согласно действующим нормам. Единая точка подачи заявок, обработки и получения субсидий будет на сайте gosagro.kz».//

Я как то писал на страницах "НГ", что действующий министр с/х некомпетентный и бестолковый и поставлен определённой финансово-промышленной группой для своих каких то целей, так вот этот БЕЗДАРНЫЙ министр даже не знает как работает ими же разработанная и действующая система "Колдау" - поясняю для работников Минсельхоза и для корреспондента "НГ" - эта ныне действующая система уже на ЭТАПЕ ПРИЁМА заявки и без ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО участия, сразу автоматически РАССЧИТЫВАЕТ сумму субсидии, правда потом тормозиться с человеческим фактором ( какой то клерк из областного управления с/х в РУЧНОМ режиме с карандашом в руках, после электронной подачи заявки, когда система сама в автомате, оценила правильность заполнения заявки и приняла её, ЗАНОВО проверяет и решает ПРАВИЛЬНОСТЬ или НЕПРАВИЛЬНОСТЬ составления заявки - вот этого я никогда не понимал и не понимаю до сих пор и это и есть КОРРУПЦИОННЫЙ риск - то есть этот клерк решает кому дать субсидии а кому не дать, то есть :- тормознуть определённую заявку под им же надуманным предлогом).
Короче: - от своей бестолковости или же в угоду какой то финансово-промышленной группы или же от ставшей своей хронической профессиональной бездарности с целью лишь бы делать ради того что что то надо делать и для имитации ( стиль работы нынешних гос.чиновников) своей работы: - Министерство меняет ШИЛО на МЫЛО.
Токаев скоро выгонит этого министра за некомпетентность , или же ему надо заявить о своей неготовности ( в свете ДЕТСКОГО и НАИВНОГО предложения Смаилова о добровольной отставки) идти дальше с командой Премьера Смаилова в Новый и Справедливый Казахстан.

[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 21:37]

[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 21:59]

[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 22:08]
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