Последний парад наступает?
Отправлено: 15.12.22 - 21:33
Цитата://на сайте министерства сообщается, что «модуль авторасчетов позволит еще на этапе приема заявки рассчитать полагающуюся выплату без человеческого фактора согласно действующим нормам. Единая точка подачи заявок, обработки и получения субсидий будет на сайте gosagro.kz».//
Я как то писал на страницах "НГ", что действующий министр с/х некомпетентный и бестолковый и поставлен определённой финансово-промышленной группой для своих каких то целей, так вот этот БЕЗДАРНЫЙ министр даже не знает как работает ими же разработанная и действующая система "Колдау" - поясняю для работников Минсельхоза и для корреспондента "НГ" - эта ныне действующая система уже на ЭТАПЕ ПРИЁМА заявки и без ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО участия, сразу автоматически РАССЧИТЫВАЕТ сумму субсидии, правда потом тормозиться с человеческим фактором ( какой то клерк из областного управления с/х в РУЧНОМ режиме с карандашом в руках, после электронной подачи заявки, когда система сама в автомате, оценила правильность заполнения заявки и приняла её, ЗАНОВО проверяет и решает ПРАВИЛЬНОСТЬ или НЕПРАВИЛЬНОСТЬ составления заявки - вот этого я никогда не понимал и не понимаю до сих пор и это и есть КОРРУПЦИОННЫЙ риск - то есть этот клерк решает кому дать субсидии а кому не дать, то есть :- тормознуть определённую заявку под им же надуманным предлогом).
Короче: - от своей бестолковости или же в угоду какой то финансово-промышленной группы или же от ставшей своей хронической профессиональной бездарности с целью лишь бы делать ради того что что то надо делать и для имитации ( стиль работы нынешних гос.чиновников) своей работы: - Министерство меняет ШИЛО на МЫЛО.
Токаев скоро выгонит этого министра за некомпетентность , или же ему надо заявить о своей неготовности ( в свете ДЕТСКОГО и НАИВНОГО предложения Смаилова о добровольной отставки) идти дальше с командой Премьера Смаилова в Новый и Справедливый Казахстан.
[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 21:37]
[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 21:59]
[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 22:08]