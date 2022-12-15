Отправлено: - 15:47

Среди мнений общественности нашей области, иногда слышу фразу "всё равно будет темно, когда переведут время". Чтобы развеять этот миф, решил промониторить наше "административное утро"

Также бытует мнение, что опережение природного времени никак не влияет на организм человека. По этому поводу хочу привести в пример расположенную на одной долготе с нашей областью, Кызылординскую область, которую совсем недавно возвратили в природное время, со всеми научно обоснованными доводами.

Именно аким области Кушербаев направил представление в правительство для рассмотрения этого вопроса. Всё что отличает нашу область от Кызылординской, это только аким.

Всё что отличает нашу область от Кызылординской, это только аким.

Ничего важнее чем здоровье для человека быть не может!!! Ведь даже для принятия решений в правительстве, либо акиматах необходимо отличное физическое, интеллектуальное, эмоциональное состояние чиновников. А откуда оно будет, если сама Астана находится вне своего часового пояса, последствия которого научно обоснованы. И здесь для решения этих ньюансов, следующим стоит вопрос об отмене декретного времени, которое действует на всей территории РК. Казахстану природное время!!!







Цитата:Что за глупый вброс?Это называется тактика спор сам с собою,когда человек вкидывает утверждение которое никто не произносил и сам же спорит с этим утверждением якобы докзавая его несастоятельностьНурхожаев не смог ответить на мои вопросы решили другого блогера подключить??Активисты утверждают что сейчас дети встают в темноте и пробуждение в темноте якобы влияет на их здоровье и для этого требуют перевести время на 1 час чтобы дети просыпались при солнечном светеИ тут же видим как автор путем не хитрого эксперимента доказывает то что при переводе, в 8,10 утра будут слабые сумеркиПроблема в том что детям уже в школу надо идти в 8,10 утра а встают они раньше и раньше даже в ровно в 8 утра ещё ночь кромешнаяТоесть дети при переводе так и так будут пробуждаться в ночи что вредно по мнению активистовИ в чем смысл?Цитата:Автор доводы только забыл добавитьГде доводы то?И что в Кызылорде болеть меньше стали? Где статистика?Цитата:Кушербаеву хайпануть надо былоВот он и пошел на попятную одному!! 1!! АктивистуКогда как там народ теперь требует обратного перевода создавая петиции и обращаясь к депутатамЦитата:У нас третий аким уже не переводит времяИ что?Цитата:ПравильноВот тут Нурхожаев и приводил факт что врачи негативно относятся к различным переводам времениТак зачем переводить если это повлияет на здоровье людей?