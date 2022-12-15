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Былое будущее. Опрос перед праздником
Былое будущее. Опрос перед праздником
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45755
Былое будущее. Опрос перед праздником
Отправлено: 15.12.22 - 12:40
Независимость... Уж больно неоднозначно звучит, особенно оглядываясь на 2022 год, пестрый на события в Казахстане и мире. Перед главным политическим праздником года «НГ» решила спросить соотечественников, каким они видят будущее своей страны.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5681
Re: Былое будущее. Опрос перед праздником
Отправлено: 15.12.22 - 12:40
Поверьте, темнота и разруха были полнейшими, даже трудно представить
Товарищ Рау говорит неправду, в начале 90-х страна была на самом пике развития, работали практически все отрасли хозяйства, однако ещё молодой и начинающий президент Назарбаев вместо того чтобы приумножить это, послушал заокеанских советников (Гифен и др) и сделал все наоборот. В итоге мы потеряли с/х , а основные градообразующие предприятия отдали за бесценок олигархам
Плоды этого деяния народ видит в своем нищенском пребывании, а Россия ценой сотен тысяч жертв на войне с Украиной, фактически это избавление от олигархата
Товарищ Рау говорит неправду, в начале 90-х страна была на самом пике развития, работали практически все отрасли хозяйства, однако ещё молодой и начинающий президент Назарбаев вместо того чтобы приумножить это, послушал заокеанских советников (Гифен и др) и сделал все наоборот. В итоге мы потеряли с/х , а основные градообразующие предприятия отдали за бесценок олигархам
Плоды этого деяния народ видит в своем нищенском пребывании, а Россия ценой сотен тысяч жертв на войне с Украиной, фактически это избавление от олигархата
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 564
Былое будущее. Опрос перед праздником
Отправлено: 15.12.22 - 13:28
А судьи кто?
— За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
— За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма;
Всегда готовые к журьбе,
Поют всё песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20627
Re: Былое будущее. Опрос перед праздником
Отправлено: 15.12.22 - 14:05
Токаев хорошо, переменился допустим..
Но как одномоментно переменить людей, чиновников, бизнес, силовиков, нас наконец?
Только ждать..
Когда все умрем..
Конечно, там передастся что то детям от нас и они будут что то помнить, но тем, у кого они пока маленькие, можно переломить сознание, что они хозяева, не рабы, что должны держать путь на демократический Запад, и прочее и прочее..
Ну а пока ждем..
Но как одномоментно переменить людей, чиновников, бизнес, силовиков, нас наконец?
Только ждать..
Когда все умрем..
Конечно, там передастся что то детям от нас и они будут что то помнить, но тем, у кого они пока маленькие, можно переломить сознание, что они хозяева, не рабы, что должны держать путь на демократический Запад, и прочее и прочее..
Ну а пока ждем..
Былое будущее. Опрос перед праздником
Отправлено: 15.12.22 - 18:40
Цитата://Перед главным политическим праздником года//
Вроде главным НАЦИОНАЛЬНЫМ праздником теперь стал: - День Республики, а День Назависимости, понизили, перевели в разряд - государственного праздника.
Цитата://темнота и разруха были полнейшими, даже трудно представить//
Лукавит Рау: - именно такие как он, будучи акимом провинциального Лисаковска со своим бывшим Президентом, довели страну до полнейшей, как он изволил выразиться - ТЕМНОТЫ и РАЗРУХИ: напомню этому Рау что в момент обретения Независимости в стране был и СВЕТ и все предприятия работали в штатном режиме. Молодёжи может и можно запудрит мозги, навешат лапши: - "... я да Я, мы с Назарбаевым не доедали, не допивали, работали от зари до зари...", но мы то ВСЁ помним.
Цитата://Если борьба с коррупцией, то давайте все будем бороться.//
Старые лозунги- ВСЕ - понятие НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ- значит НИКТО не отвечает за борьбу с коррупцией:- Рау из старого назарбаевского Казахстана, гнать его надо в три шеи, отправить на пенсию:- с таким менталитетом, с таким подходом депутатов, Токаеву трудно будет построить новый и главное СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан. Наверное в новый партийный список от Аманата, его уже не включат.
[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 18:42]
[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 21:49]
Вроде главным НАЦИОНАЛЬНЫМ праздником теперь стал: - День Республики, а День Назависимости, понизили, перевели в разряд - государственного праздника.
Цитата://темнота и разруха были полнейшими, даже трудно представить//
Лукавит Рау: - именно такие как он, будучи акимом провинциального Лисаковска со своим бывшим Президентом, довели страну до полнейшей, как он изволил выразиться - ТЕМНОТЫ и РАЗРУХИ: напомню этому Рау что в момент обретения Независимости в стране был и СВЕТ и все предприятия работали в штатном режиме. Молодёжи может и можно запудрит мозги, навешат лапши: - "... я да Я, мы с Назарбаевым не доедали, не допивали, работали от зари до зари...", но мы то ВСЁ помним.
Цитата://Если борьба с коррупцией, то давайте все будем бороться.//
Старые лозунги- ВСЕ - понятие НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ- значит НИКТО не отвечает за борьбу с коррупцией:- Рау из старого назарбаевского Казахстана, гнать его надо в три шеи, отправить на пенсию:- с таким менталитетом, с таким подходом депутатов, Токаеву трудно будет построить новый и главное СПРАВЕДЛИВЫЙ Казахстан. Наверное в новый партийный список от Аманата, его уже не включат.
[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 18:42]
[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 21:49]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 958
Былое будущее. Опрос перед праздником
Отправлено: 15.12.22 - 19:29
Цитата:
Мы не рабы , рабы немы! Этого мало же .Преломление произошло у кого и когда произойдет ?Да никогда ! Одной вывески "Мы открылись !" недостаточно , хотя для многих как плацебо . Нам много чего принадлежит по праву рождения а по итогу что ты имеешь ?
[Исправлено: YESNO, 15.12.2022 - 19:34]
111:
можно переломить сознание, что они хозяева, не рабы,
можно переломить сознание, что они хозяева, не рабы,
Мы не рабы , рабы немы! Этого мало же .Преломление произошло у кого и когда произойдет ?Да никогда ! Одной вывески "Мы открылись !" недостаточно , хотя для многих как плацебо . Нам много чего принадлежит по праву рождения а по итогу что ты имеешь ?
[Исправлено: YESNO, 15.12.2022 - 19:34]
Былое будущее. Опрос перед праздником
Отправлено: 15.12.22 - 20:38
Цитата:
Не на той "кухарке" женился!!!
Если бы "правильно" и "умно" женился- вошёл бы в число 164 человек, которым принадлежит ПОЛ Казахстана и мы не смотрели бы процесс готовки мант и бешбармака.
YESNO:
а по итогу что ты имеешь ?
а по итогу что ты имеешь ?
Не на той "кухарке" женился!!!
Если бы "правильно" и "умно" женился- вошёл бы в число 164 человек, которым принадлежит ПОЛ Казахстана и мы не смотрели бы процесс готовки мант и бешбармака.
Былое будущее. Опрос перед праздником
Отправлено: 15.12.22 - 20:49
Цитата://Ключевым событием стал қаңтар, который потряс всех.// Рау Альберт.
Что то в январские дни этого депутата Рау не было: - не слышно и тем более не видно. В программе "Атамекен-бизнес" даже не мог толком ответить ведущему где он был в эти дни.
Потом, правда, депутаты повылазили и начали лизать, пардон, ОПРАВДЫВАТЬСЯ, по новому, но уже другому человеку.
Когда они говорят: "...ключевым и что они якобы проснулись в другом Казахстане..." - меня тошнит и появляется брезгливость к этим людям и охота помыть руки и лицо.
[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 20:52]
Что то в январские дни этого депутата Рау не было: - не слышно и тем более не видно. В программе "Атамекен-бизнес" даже не мог толком ответить ведущему где он был в эти дни.
Потом, правда, депутаты повылазили и начали лизать, пардон, ОПРАВДЫВАТЬСЯ, по новому, но уже другому человеку.
Когда они говорят: "...ключевым и что они якобы проснулись в другом Казахстане..." - меня тошнит и появляется брезгливость к этим людям и охота помыть руки и лицо.
[Исправлено: ACROS, 15.12.2022 - 20:52]
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