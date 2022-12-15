Re: Проткнул насквозь: BMW налетел на отбойник в Костанае

Отправлено: - 20:41

У моей знакомой в подъезде живёт мажор в 20м мкр в Рудном, регулярно гоняет по городу на повышенных скоростях с грохотом

музыки , куда бы ни зашёл, ведёт себя по хамски, ни с кем не здоровается, и когда его позовут на небеса всем подъездом молятся