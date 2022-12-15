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≡ Проткнул насквозь: BMW налетел на отбойник в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45755
Проткнул насквозь: BMW налетел на отбойник в Костанае
Отправлено: 15.12.22 - 15:51
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Водитель и пассажиры чудом выжили в страшной аварии. ДТП произошло 12 декабря в 12.20 ночью на трассе возле "Золотого фазана". Фото и видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1109
Re: Проткнул насквозь: BMW налетел на отбойник в Костанае
Отправлено: 15.12.22 - 15:51
#1
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Такие беспредельщики и в воде не тонут и в огне не горят. А нормальный человек от простуды умирает. Судьба.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3452
Re: Проткнул насквозь: BMW налетел на отбойник в Костанае
Отправлено: 15.12.22 - 18:10
#2
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Цитата:
Сабыр:
Судьба.


Князь Игорь в битвах не был побеждён, а умер от укуса обыкновенной гадюки. Судьба- Ажал.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2972
Проткнул насквозь: BMW налетел на отбойник в Костанае
Отправлено: 15.12.22 - 18:57
#3
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Цитата:
ACROS:
Князь Игорь в битвах не был побеждён, а умер от укуса обыкновенной гадюки.

Вообще-то, это был Олег.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
178
Re: Проткнул насквозь: BMW налетел на отбойник в Костанае
Отправлено: 15.12.22 - 19:39
#4
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Цитата:
Козлов я:
Вообще-то, это был Олег.

Ну да, не зря же он 33 года на печи сидел :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5681
Re: Проткнул насквозь: BMW налетел на отбойник в Костанае
Отправлено: 15.12.22 - 20:41
#5
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У моей знакомой в подъезде живёт мажор в 20м мкр в Рудном, регулярно гоняет по городу на повышенных скоростях с грохотом
музыки , куда бы ни зашёл, ведёт себя по хамски, ни с кем не здоровается, и когда его позовут на небеса всем подъездом молятся
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
566
Re: Проткнул насквозь: BMW налетел на отбойник в Костанае
Отправлено: 15.12.22 - 20:54
#6
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На этой объездной отбойники стоят неправильно. Они должны концом уходить в дорожное полотно, а вместо этого торчат навстречу потоку транспорта.
Вот и натыкаются автомобили на них, вместо того, чтобы проскользить без особых повреждений.
Это уже не первая такая авария на этой объездной
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