Отправлено: - 15:49

Надо, я считаю, как-то отреагировать! Все как один и каждый в отдельности. Выразить свой протест, несмотря на чины и звания!

Выразить свой протест, несмотря на чины и звания!

Цитата:Примечательно, что говорит это гражданин Германии или Австрии..То есть травит народное недовольство из за бугра, и сам при этом остается сидеть там, за бугром..По моему это называется провокация..Если нет, то нужно показать это собственным примером..Цитата: