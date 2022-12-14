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Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО Кумар Аксакалов
Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО Кумар Аксакалов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45751
Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО Кумар Аксакалов
Отправлено: 14.12.22 - 12:59
С начала декабря в Казахстане произошли крупные кадровые перестановки, пишет altyn-orda.kz. Ушел со своего поста Кумар Аксакалов, который на протяжении 5 лет был начальником Северо-Казахстанской области.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 214
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 14.12.22 - 12:59
Только негодяи или дурачки могут думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнётом буржуазии, а потом должен взять власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это — замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти. В. И. Ленин
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 14.12.22 - 15:49
Цитата:
Примечательно, что говорит это гражданин Германии или Австрии..
То есть травит народное недовольство из за бугра, и сам при этом остается сидеть там, за бугром..
По моему это называется провокация..
Если нет, то нужно показать это собственным примером..
Цитата:
Надо, я считаю, как-то отреагировать! Все как один и каждый в отдельности. Выразить свой протест, несмотря на чины и звания!
Примечательно, что говорит это гражданин Германии или Австрии..
То есть травит народное недовольство из за бугра, и сам при этом остается сидеть там, за бугром..
По моему это называется провокация..
Если нет, то нужно показать это собственным примером..
Цитата:
Выразить свой протест, несмотря на чины и звания!
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 14.12.22 - 15:54
Что то напомнило мне Аблязова.
Немного деньжат набрать, сбежать, а оттуда уже заниматься подстрекательством..
А где же ты раньше был, когда работал тут во власти?
Приди и докажи это своими делами..
Немного деньжат набрать, сбежать, а оттуда уже заниматься подстрекательством..
А где же ты раньше был, когда работал тут во власти?
Приди и докажи это своими делами..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5678
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 14.12.22 - 15:56
Новый Казахстан не может состояться со старыми кадрами, надо молодежь подтягивать, а этих старичков назначить советниками при них. Конечно, последние могут насоветовать и свернуть с правильной дороги, при этом дать негласную инструкцию делать все наоборот.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13272
Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО Кумар Аксакалов
Отправлено: 14.12.22 - 22:26
Жду когда НГ поднимет вопрос о жилье нового акима
Где он будет жить тут в резиденции или в частном доме?
Негоже проходить мимо этой темы особенно сейчас, когда Токаев начал наезжать на либеральные СМИ и блогеров критикующих режим-с)
Где он будет жить тут в резиденции или в частном доме?
Негоже проходить мимо этой темы особенно сейчас, когда Токаев начал наезжать на либеральные СМИ и блогеров критикующих режим-с)
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1713
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 15.12.22 - 00:12
Цитата:
Большое(!) видится издалека! Тебе известно в чем не прав Путин. Но в чем не прав Назарбаев/Токаев, тебе не ведомо!
Почему-то, поэтому, надо! Ну надо изучать государственный язык, ибо только он, это путь к мудрости!
Цитата:
А у вас какие есть доказательства дел!?
111:
То есть травит народное недовольство из за бугра, и сам при этом остается сидеть там, за бугром..
То есть травит народное недовольство из за бугра, и сам при этом остается сидеть там, за бугром..
Большое(!) видится издалека! Тебе известно в чем не прав Путин. Но в чем не прав Назарбаев/Токаев, тебе не ведомо!
Почему-то, поэтому, надо! Ну надо изучать государственный язык, ибо только он, это путь к мудрости!
Цитата:
111:
Приди и докажи это своими делами..
Приди и докажи это своими делами..
А у вас какие есть доказательства дел!?
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1713
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 15.12.22 - 00:15
Цитата:
Этого нельзя допустить! Потому что даже мысль об этом страшна!
Лучше десять раз соврать про дворцы Путина, чем один раз сказать правду где живёт Аким! Какая у него такса и сколько токалок!
abaika95:
Жду когда НГ поднимет вопрос о жилье нового акима Где он будет жить тут в резиденции или в частном доме? Негоже проходить мимо этой темы особенно сейчас, когда Токаев начал наезжать на либеральные СМИ и блогеров критикующих режим-с)
Жду когда НГ поднимет вопрос о жилье нового акима Где он будет жить тут в резиденции или в частном доме? Негоже проходить мимо этой темы особенно сейчас, когда Токаев начал наезжать на либеральные СМИ и блогеров критикующих режим-с)
Этого нельзя допустить! Потому что даже мысль об этом страшна!
Лучше десять раз соврать про дворцы Путина, чем один раз сказать правду где живёт Аким! Какая у него такса и сколько токалок!
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1713
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 15.12.22 - 00:16
Товарищи, как то вяло протестуем!
Неужели ни у кого не найдётся слов защиты над этими клеветами над Акимом!
Неужели ни у кого не найдётся слов защиты над этими клеветами над Акимом!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3444
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 15.12.22 - 12:23
Цитата:
А, кем он тут работал?
111:
когда работал тут во власти
когда работал тут во власти
А, кем он тут работал?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3444
Re: Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО...
Отправлено: 15.12.22 - 12:26
Цитата:
Чем Кумар хуже Архимеда ?? Поселиться в резиденции: - всё равно она пустует - глядишь хоть какой никакой уход за ней будет, а так запустяться здания и придут в негодность.
abaika95:
жилье нового акима
жилье нового акима
Чем Кумар хуже Архимеда ?? Поселиться в резиденции: - всё равно она пустует - глядишь хоть какой никакой уход за ней будет, а так запустяться здания и придут в негодность.
Какой все-таки удивительнейший человек, бывший аким СКО Кумар Аксакалов
Отправлено: 15.12.22 - 13:58
Цитата:
Я про Аблязова и остальных таких же.
ACROS:
А, кем он тут работал?
А, кем он тут работал?
Я про Аблязова и остальных таких же.
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